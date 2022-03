El 31 de marzo habrá una actividad del magisterio federal: Pedro Bamaca

El Secretario General de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Pedro Gómez Bahamaca, dio a conocer que el magisterio federal está siendo convocado a una ronda de asambleas delegacionales que concluye la próxima semana para iniciar los trabajos y preparativos de elección del nuevo comité ejecutivo seccional, tenemos previsto los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril para la instalación del congreso político en donde la base trabajadora a través de sus representantes van a definir el método electivo las características del nuevo comité y de sus integrantes.

Gómez Bahamaca dijo en entrevista que no hay temas por parte del Bloque Democrático de la sección VII del SNTE, las propuestas se construyen a partir de las asambleas delegacionales con el nombramiento de los delegados que irán al congreso político donde seguramente ahí traerán un acuerdo de su delegación sindical sobre el método de elección del nuevo comité ejecutivo seccional.

No sabemos por ahora de propuestas, candidaturas y de aspiraciones; no tenemos nombres porque los perfiles también se construyen en el congreso político seccional, nosotros hacemos un proceso democrático de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo es decir “yo no tengo ningún candidato, ese se construye en estos eventos del 31 de marzo, 1 y 2 de abril, estamos convocando a todos los trabajadores el acompañamiento sobre estos eventos”.

Creo que a más tardar el día viernes próximo 25 de marzo estaríamos iniciando con los congresos en cada región para ello se han emitido ya las convocatorias, primero se efectuarán los congresos por regiones luego por niveles y luego el congreso estatal para la elección de la nueva dirigencia que estará en manos de las bases magisteriales, reiteró el dirigente del magisterio federal en Chiapas.

“Durante el ejercicio que correspondió al actual comité ejecutivo seccional por tres años ni permitimos ni hemos permitido a pesar de todas las amenazas que hay alrededor, a pesar de todo el veneno que han tirado por depender del gobierno nuestra autonomía ha sido al cien por ciento como sección VII del SNTE, en respeto a nuestros 22 principios esa satisfacción la llevamos porque la conciencia de los compañeros es en plenitud sin la necesidad de la pistola en la cien, sin necesidad de otras medidas que ellos señalan como veneno es por conciencia propia”.

“El movimiento popular que nació en Chiapas a partir del 2013 sigue vigente, por lo menos hasta el día de hoy seguimos insistiendo que esa autonomía y esa independencia política que tenemos del gobierno del estado, del gobierno federal y de todos los partidos políticos; es al cien por ciento ya que no tenemos filiación con nadie, ni tenemos porque arrodillarnos ante nadie”, reiteró Pedro Gómez Bahamaca.

Anunció que el 31 de marzo habrá una actividad del magisterio federal en el marco del inicio del congreso estatal, no le hemos puesto nombre porque estamos a la espera de las bases determinar que será marcha u otro tipo de actividad, pero no hay detalles por ahora serán las bases las que determinarán.