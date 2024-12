Analizan que podría haber resistencia de médicos para atender a mujeres que decidan abortar

A partir de la despenalización del aborto en Chiapas, su atención es algo complicado. “No les podemos decir a las mujeres ‘vénganse, nosotros las atendemos’. Creo que podremos trabajar en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, en algún momento, establecer las rutas de atención a las usuarias que soliciten el servicio”, dijo la doctora Keyla Daniela Gutiérrez, encargada del Componente de Aborto Seguro de la Secretaría de Salud.

En entrevista, dijo que puede haber resistencia del personal médico para no atender a mujeres que decidan interrumpir su embarazo. “Es un derecho del médico porque son objetores de conciencia. También están en su derecho de no atender a las usuarias; sin embargo, cada unidad médica deberá tener un personal calificado y específico para atender esta función”.

“Si vamos a una unidad médica y encontramos cuatro o cinco médicos que son objetores de conciencia, ellos tendrán que tener una junta interna para analizar o designar quién será el encargado de realizar este tipo de procedimiento. Se entiende que ellos también están en su derecho, pero somos servidores públicos y tendríamos que priorizar la atención a las usuarias”, añadió.

Reconoció que la despenalización del aborto es un asunto complicado para el personal médico en Chiapas. “Es un derecho de las mujeres y una obligación del sector salud atenderlas, pero también es un derecho del médico. Habá que esperar un poco más de tiempo para aterrizar esta nueva ley. Habá que hacer mesas de trabajo para garantizar la difusión del marco jurídico y la atención a las usuarias”.

Aborto en Chiapas: unidades médicas y sus protocolos tras la reforma / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El Congreso del Estado reformó el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y los artículos 70, 179, 180, 181 y 183 del Código Penal para el Estado de Chiapas, eliminando la criminalización de las mujeres por la interrupción del embarazo.

En ese sentido, aclaró que la reforma no solo implica la atención a las víctimas de violación sexual, sino también a cualquier mujer libre, con capacidad de gestar, que decida si prosigue o suspende su embarazo. “No es sencillo para un médico. Tenemos muchos tabúes y barreras; sin embargo, tenemos que ir en línea con las leyes. No nos podemos quedar atrás. Habá médicos con derecho a negarse por ser objetores de conciencia, pero también hay otros que no lo son y que están de acuerdo”.

Explicó que la atención está regida bajo el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México (edición 2022), que garantiza a las usuarias un lugar adecuado con personal calificado, evitando futuras muertes maternas como consecuencia de hemorragias o complicaciones mal manejadas.

Quien decida interrumpir su embarazo encontrará atención en las unidades médicas. La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es para aquellas mujeres que lo soliciten de manera libre, sin necesidad de una causal, mientras que las interrupciones voluntarias son para usuarias que han sido víctimas de violencia sexual.

Atención médica para interrupción del embarazo en Chiapas: entre derechos y resistencias / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Actualmente, Chiapas cuenta con cinco servicios de aborto seguro: el Hospital Básico Comunitario de Berriozábal, el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, el Hospital General de Palenque, el Hospital General de Tapachula y la Clínica de Parto Humanizado en Tuxtla Gutiérrez. Además, cualquier usuaria víctima de violencia puede acudir a unidades médicas con servicio de ginecología.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, las usuarias víctimas de violencia sexual son consideradas una urgencia para su atención en cualquier unidad médica. Si la unidad no cuenta con el servicio, debe referir a la paciente al lugar adecuado.

Aclaró que estas usuarias tienen derechos durante la atención médica, como apoyo psicológico, tratamiento para prevenir infecciones como el VIH y, en caso de un embarazo no detectado, la interrupción voluntaria del embarazo.

Local La despenalización del aborto requiere reformas al Código Penal y Ley de Salud: Activista

La objeción de conciencia es limitada: si una paciente llega sangrando tras un aborto inducido, debe ser atendida de inmediato para salvar su vida. Si un médico se niega, otro médico debe encargarse de la atención, precisó la doctora.

Por otra parte, la abogada Paulina Mota Conde, presidenta fundadora del Pacto de Sororidad, destacó que la decisión del Congreso del Estado fue histórica, resultado de la lucha de la sociedad civil y de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reiteró que la reforma es un asunto de salud pública y derechos humanos.

Finalmente, Rosa Jaqueline Pérez Sánchez, intérprete de lenguas maternas de la asociación civil Ixchel Acompañamiento en Salud, propuso que haya traductores en las unidades médicas para garantizar servicios de calidad a las mujeres de comunidades indígenas. También subrayó la importancia de educar a los pueblos originarios sobre la despenalización del aborto y sus derechos.

Rosa Jaqueline en entrevista sobre los retos que implica la despenalización del aborto en Chiapas para mujeres y médicos / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La diputada local María Mandiola Totoricaguena, de Morena, enfatizó que el sector salud debe contar con un presupuesto justo para garantizar una atención integral y especializada. Añadió que la despenalización armoniza la legislación local con la federal y cumple con una sentencia de la Suprema Corte. El derecho al aborto es una realidad en Chiapas, aunque su implementación enfrenta retos sociales, culturales y legales.

La mujer que toma esta decisión enfrenta diversos factores, desde sociales hasta filosóficos, y debe ponderar valores fundamentales como la dignidad, la libertad de decisión y la protección de su salud física y psíquica.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️