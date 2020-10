El alto costo que deben pagar mujeres candidatas: Martha Figueroa

San Cristóbal de Las Casas.- Martha Figueroa Mier, Directora del Colectivo de Encuentro entre Mujeres (COLEM) de San Cristóbal, aseguró que casos como el de tener que abonar elevadas cantidades de dieron son las condiciones para que una mujer pueda sumarse a las campañas políticas o en su caso para poder candidata de algún partido político.





“Ahorita como otras veces que hay elecciones a mi oficina empiezan a llegar a pedir asesoría de cómo las presionan y les dicen ¿tú quieres? Pero eres mujer, pero si quieres compañera entrale con ocho millones de pesos, aunque sea un municipio súper marginado, ¿quieres ser presidenta? entrale con ocho millones de pesos al partido y te candidateamos”, dijo.





Local Alcaldesa de Chalchihuitan fue juzgada sin garantías: Repare





Entrevistada al respecto, explicó que las que ya se están inscribiendo, es por el logro que ellas han obtenido como activistas, “el tema de la paridad, no sólo en los partidos, sino en las candidaturas y puestos que se ocupan” es importante, consideró.





Lamentó que se sigan dando las “juanitas” aunque las que les han dado cargos, no han hecho nada por garantizar el apoyo a las mujeres, “Morena protesto, pero qué hicieron presentaron a su mujer, su tía, su prima, suegra, son ellos los que mal gobiernan”.





“Sino le dan pleno apoyo y quien llega en el poder siendo mujer no tiene conciencia y aunque tenga consejeras feministas no tiene poder en lo que se sigue mal considerando importante como lo económico, sigue siendo a merced de hombres violentos como ocurre en San Cristóbal, donde los lideres de los vendedores ambulantes indígenas y no indígenas general situaciones de altísimo riesgo”, refirió.





Es necesario que esas mujeres que obedecen y siguen siendo subordinadas realmente se involucren





Aseveró y recordó, que es un delito que hombres asuman el cargo cuando en las elecciones es nombre de la mujer quien apareció en las boletas y se logró el triunfo, “es necesario que esas mujeres que obedecen y siguen siendo subordinadas realmente se involucren, asuman la responsabilidad que se les han confiado como representantes” quizá así podría comenzar a haber un cambio, dijo.





Cabe hacer mención que en municipios como San Pedro Chenalhó, y Oxchuc, el trienio pasado, mujeres ganaron las elecciones, sin embargo fueron sacadas de su puesto, y solamente en Chenalhó, la alcaldesa Rosa Pérez, pudo recuperar el cargo, y en Oxchuc, un presidente Concejal, Óscar Gómez López, quitó del puesto a María Gloria Sánchez, a pesar de resolutivos de tribunales en el que le dieron la razón.









Entrevistada sobre el tema, Clementina Marta Dekker Gómez, Diputada Federal por el Distrito V, consideró que el hecho de que se le de espacios en los partidos políticos la participación de una mujer, no garantiza que al final haya paridad, pues en las elecciones, muchas no llegan a cargo, y eso provoca que en general hayan más hombres, a pesar de las reformas que se han hechos, como lo es el delito que a una mujer se le quite del puesto.





“En la cámara y en el proceso de la reforma hemos hablado muchos del tema de la participación de la mujer indígena y que las autoridades municipales, estatales, no quieren reconocer que las mujeres entren en funciones, eso lo tipificamos como violencia de género y la aportación que hicimos de esa práctica, de dejar a las mujeres en las casas, las autoridades, instituciones, han permitido eso, eso ya está catalogado como un delito, vamos a poder denunciar”, sumó.





