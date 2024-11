El Congreso de Chiapas busca legislar sobre la despenalización del aborto

El presidente del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, aseguró que ese poder Legislativo local habrá de legislar sobre la despenalización del aborto, mediante reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, debido a que es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dijo en conferencia de prensa que, "este Congreso del Estado ya había tocado este tema, está en la agenda legislativa, antes de tocar el Código Penal para el Estado de Chiapas, vamos a trabajar el artículo cuarto Constitucional para facultar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo".

"Es primero tocar la Constitución local, en la Junta de Coordinación Política hicimos el acuerdo, está el proyecto de iniciativa, espero que en la semana se firme y se le dé primera lectura el jueves de la próxima sesión y si hay consenso, la próxima semana estar aprobando la modificación al artículo 4 de la Constitución Local, es sentencia de la SCJN, aunque no nos ha llegado la petición de modificación del Código Penal, en cuanto nos llegue trabajaremos en ello", añadió.

Precisó Avendaño Bermúdez, "no más motivo de no hacerlo, es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto que puede haber una controversia constitucional porque la vamos a votar, es una sentencia que vamos a cumplir, el no hacerlo es un desacato".

Invita el legislador de Comitán de Domínguez a los colectivos de Chiapas, a los grupos que estén a favor o en contra, a dialogar y a platicar en materia de reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas, "pero de que se va a aprobar, se va a aprobar, es una sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mandado".

"Ya avizorábamos que el artículo 4 es anticonstitucional en base a lo que nos ha mandatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estamos en la probabilidad de hacer los cambios legales en los próximos días", reiteró Luis Ignacio Avendaño.

