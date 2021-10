El Congreso del Estado deberá ser un parlamento abierto: Diputado

La LXVIII Legislatura del Congreso del Estado deberá ser un parlamento abierto para representar con seriedad y responsabilidad a las y los chiapanecos, el ejercicio del sufragio del 6 de junio deberá estar presente en la toma de decisiones, los 40 legisladores deberán atender en sus distritos a la población para evitar desplazamiento a la capital, la agenda legislativa deberá estar centrada en la salud, educación, economía y la seguridad, enfatizó el diputado de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano.





En ese sentido, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional dijo que hay temas particulares que deberán ocupar la atención de la agenda como la atención a la crisis migratoria en la frontera con Guatemala, y que en este momento se convierte en un asunto prioritario aunque Chiapas no cuenta con una ley de migración y que es de primera necesidad elaborar una de carácter estatal.

Para ello, el parlamento tiene que ser abierto, escuchar al pueblo, caminar junto a la sociedad para atender a todas las voces, aunque el recinto legislativo ha estado cerrado al público y a los medios de comunicación por ahora por las recomendaciones sanitarias debido a la pandemia del SARS COV2 (COVID 19), implica a la vez, dialogar con los grupos inconformes de los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra, dónde la legislatura pasada nombró Concejo Municipal.

Hay que escuchar todas las voces y habrá que incorporar el parlamento abierto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, incluir en la agenda la atención integral a las y los jóvenes e incorporarlos al emprendimiento, el cumplimiento de la paridad de género, la igualdad sustantiva, la revisión y la atención urgente de la Ley Estatal del Agua, atender el saneamiento y el abasto de agua, revisar y modificar el Reglamento del Congreso del Estado, añadió Bonifaz Moedano.





El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional dijo que hay temas particulares que deberán ocupar la atención de la agenda como la atención a la crisis migratoria en la frontera con Guatemala / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las decisiones pasarán por el voto mayoritario del pleno, aunque -adelantó- muchas iniciativas y propuestas podrían no pasar o no ser aprobadas, lo que debe quedar claro es que los 40 legisladores somos iguales, nadie es más que otro, nadie tomará desiciones por otro, todos tienen que recorrer sus distritos, escuchar a la gente, deberá estar informando a sus representados sobre su trabajo legislativo, hacerlo con honestidad y encauzar la atención con leyes justas, apuntó.

El 15 de noviembre la Cámara de Diputados deberá tener casi listo el presupuesto de egresos e ingresos de la federación, y en Chiapas tendremos entre 98 mil y 100 mil millones de pesos para el 2022, su aprobación será primero en comisiones y para ello la próxima semana deberemos integrar todas las comisiones legislativas ordinarias y especiales, junto con los legisladores federales deberemos defender los recursos públicos federales para la entidad, subrayó Raúl Eduardo Bonifaz.

Los municipios deberán tener entre todos al menos 23 o 24 mil millones de pesos, todos los recursos deberán ser fiscalizados con la mayor responsabilidad desde el Congreso del Estado, no más deudas, ni al estado, ni a los municipios, y para el cuidado de los recursos públicos requerimos del parlamento abierto, recalcó el ex diputado federal y ex regidor en el ayuno de Tuxtla Gutiérrez.

Puntualizó que sumado al mandato en materia de salud para disminuir el riesgo por el Covid 19, a pesar de que Chiapas se mantiene el color verde del semáforo de riesgo epidemiológico y aún cuando más del 50 por ciento de los mayores de 18 años nos hemos vacunado, el recinto legislativo no tiene espacios abiertos, sin accesos, ni salida de seguridad, sin ventilación natural, por ello en emergencia sanitaria no es posible en el interior permitir la aglomeración de personas y por ello las sesiones seguirán virtuales, no podemos arriesgarnos, ni arriesgar a los demás.