El Coronavirus tiene cura, afirma curandero Tsotsil de Zinacantán

San Cristóbal de Las Casas.- José Vázquez Pérez o conocido como José Joaquín (Joaquín por el nombre de su papa, que no esta asentado en su acta de nacimiento) quien vive en Bochojbó, municipio de Zinacantán, curandero desde el año 1980 aseguró existe el remedio para el “Coronavirus” o mas bien “bronquitis o constipación “el cual es a base de hierbas, pues él aparte de rezarle a los santos y cerros para la salud de las personas, es herbolario y los usa para la salud de quienes de muchas partes de Chiapas y México confían en él.

“Les doy su medicina a muchas personas que según dicen los doctores es Coronavirus, pero es porque no lo conocen y le pusieron ese nombre, para esa enfermedad no saben qué ampolleta le van a dar, la enfermedad se llama bronquitis o constipación, mucha personas se están enfermando por el calor y porque se bañan, porque entra la frialdad en el pulmón y se vuelve agua la sangre, en lugar de ponerle vitamina”, dijo en entrevista para El Heraldo de Chiapas.





Explicó usa ramas de albaca, velas, huevos de gallina y hierbas de plantas que él mismo busca entre las montañas, para curar a las personas y que su costo es mínimo, pues asilan entre los 25, 30, 50 pesos, ya que el tratamiento se trata de hacer tomas de dos o tres trocitos por litros de agua, “incluso el coronavirus”.

Aunque no recuerda bien el año, mencionó que cuando no existían muchos doctores, fue visitados por el presidente municipal de ese municipio o de ese entonces “que era mi compadre”, ya que médicos los buscaron para poder atender a la población y a parte de darles medicamentos, pudieran mezclarlas con las hierbas que ofrece y atender otros temas en su comunidad.

El próximo 8 de septiembre dice cumplirá 64 años de edad, “nací en 1956”, edad que afirma le ha dado la experiencia necesaria para poder atender a cientos de personas y con fines de lucro, “pues la gente me viene a buscar y me lleva, ahora ya es mas fácil, antes teníamos que caminar muchas horas, pero aun así iba y he sanado a muchas personas que confían en mi”.





“No recuerdo que años, Vinieron los doctores Doctor Millán, Javier Abraham Soto, Angie Flores, Peña Orante, vinieron a la presidencia a preguntar si alguien sabe curar o de hierbas, me llamó el presidente , me llevaron a la clínica y trabaje 10 años con ellos, di cursos, a decirles a las mujeres de planificación familiar, atendiendo a los niños y enfermedades como bronquios, bronquitis, calentura, bronquios; en la Albarrada recibí los cursos”, cita.

Hay algunas enfermedades que él recuerda le pusieron en nombre en conjunto con los doctores como es “el mal de sueño, sueñan demonios que nos hacen daño se llama diabetes, gastritis, Ácido Úrico”, aunque hay enfermedades que no conocen los doctores

Recuerda que uno de los doctores con quien tuvo contacto es “Peña Orantes, de Tuxtla” y quien le dio un certificado para poder trabajar como herbolario que actualmente se llama “San José San José”, que había suspendido hace unos años porque le dieron el cargo de mayordomo, y al tener que atender a cientos de personas le impedía salir en las búsqueda de las hierbas.









“No salgo a vender porque las personas me conocen, trabajo plantas medicinales

Herbolaria, limpia, rezo, según la enfermedad que tengan”, aseguró e incluso tiene medicamentos para la cura del Coronavirus que es la combinación de diferentes plantas medicinales.

Actualmente mencionó no ha rezado para evitar la propagación del Coronavirus, porque las autoridades municipales no se lo han pedido, pero dejó en claro que si el presidente de la República, el Gobernador lo hacen, acudirá a los cerros a poner velas y hacer ofrendas; “no lo he podido hacer porque no tengo dinero, se gasta en las ofrendas y veladoras”.

Para las personas que confíen en él y gusten acudir a conocerlo, pueden buscarlo en el tramo carretero Zinacantán a San Cristóbal, en la carretera Maxulvits´ en su herbolaria “San José San José”.





