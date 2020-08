El INE debe resolver si se realizan elecciones o no: AMLO

El presidente dijo que se debe respetar la autonomía del INE en la realización de elecciones

La conferencia presidencial se desarrolló este 5 de agosto desde Sinaloa, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dar apoyos a los productores de maíz de ese estado y también a que no haya hambre.

Dijo que en México tenemos alimento 'no hemos padecido la falta de alimentos, no debemos preocuparnos, no hay que temer, la gente va a tener siempre recursos, sus ingresos, para su alimentación' dijo que esto tiene que ver con dos factores 'primero va a tener la gente ingresos que se les está garantizando y el segundo es que los productores están abasteciendo de alimentos'.









El mandatario consideró que Sinaloa es fundamental para la producción de alimentos, por lo que se comprometió para que todos los productores de maíz de ese estado tengan un precio preferente 'que permita estimularlos para seguir produciendo' dijo que a todos se les va a otorgar un subsidio que será mayor para los pequeños productores, dijo.

Acerca de que se lleve a cabo el proceso electoral, López Obrador aseguró que eso depende por completo de una decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), 'Ellos tienen que decidir, no el gobierno federal, no el ejecutivo, no la secretaría de gobernación, no nos corresponde legalmente' queremos que realmente haya autonomía en este instituto, 'ya la secretaría de salud ha definido los protocolos que tenemos que cumplir todos, a partir de esos protocolos, el INE tiene que decidir si se celebran las elecciones y cuándo'.





Foto: Captura de pantalla | Conferencia presidente





López también se refirió al supuesto de que más de 45 mil escuelas privadas podrían quebrar, dijo que se está garantizando la educación 'tenemos que buscar la manera de resolver que se atienda toda la demanda educativa en lo que corresponde a la educación pública, para eso llegamos a un acuerdo con las televisoras' aseguró que este 24 de agosto se inicia el ciclo escolar 'de manera muy formal' y que buscarán la forma de apoyar a las escuelas privadas para que no tengan que cerrar.

Acerca del pronunciamiento de algunos integrantes de la CNTE/SNTE dijo que se trata de falta dialogo porque se busca la forma de avanzar, 'no se perjudica a nadie al contrario porque los maestros van a seguir recibiendo su salario y prestaciones, no se altera nada en cuanto a la relación laboral' y aseguró que los contenidos educativos van a seguir siendo los mismos que los de los libros de texto, no hay cambios, por lo que consideró que no va a haber mayor problema.