El magisterio seguirá en pie de lucha este 2023: Armando Falconi Borras

Durante el 2023 el magisterio seguirá en pie de lucha defendiendo los derechos de las bases, sobre todo, quienes militamos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigiremos la atención de las demandas más sentidas como la reinstalación de dos compañeros que fueron cesados hace ocho meses, Juan Manuel Pérez López y Fidel Girón Guillén, de telesecundarias, expuso el profesor Armando Falconi Borras, dirigente de la Coordinadora Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expuso que otra demanda es el otorgamiento de claves para dos escuelas telesecundarias en Ocosingo, que ya tienen todos los documentos, la donación del terreno, pero el procedimiento se ha estancado, creemos que esto se debe a que los profesores militan en la CNTE.

También puedes leer: La educación multigrado no es la solución en Chiapas: Armando Falconi

Añadió en entrevista que existen una serie de trámites burocráticos que impiden la expedición de claves, no obstante que ambas tienen tres grupos, cuando lo que se requiere es precisamente la atención del rezago educativo, principalmente en las regiones más apartadas del estado como el Norte y Selva.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Tampoco ha sido posible la apertura de una mesa de atención por parte de la Secretaría de Educación, ni se ha logrado aterrizar el nuevo plan de estudios, faltan resultados de la nueva escuela mexicana para resarcir el deterioro del sistema educativo de Chiapas, expuso.

Falconi Borras agregó que no hay un combate al rezago educativo, al contrario, indica que se mantiene porque la pandemia del Covid 19 pego en el momento de una crisis económica muy fuerte y que agudizó el rezago, golpeó a la clase trabajadora, tenemos muchos padres de familia que caen en esa condición, no tienen trabajo y muchos alumnos desertaron, no sabemos el número exacto, pero son muchos, y no se ha podido resarcir porque hace falta una política emergente para contrarrestar está ausencia.





El profesor Armando Falconi Borras, cuenta que está siendo difícil la atención del rezago en infraestructura física educativa / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El reto es modificar estás tendencias, y eso será posible con un plan emergente para que podamos atender lo prioritario, se necesitan recursos económicos, Infraestructura educativa, desayunos escolares, faltan muchas aulas nuevas, sanitarios dignos, bibliotecas para las escuelas, libros de texto, una estrategia que realmente pueda resarcir el gran rezago educativo de más de 70 años.

Local Representante Armando Falconi denuncia despido injustificado de docentes en Chiapas

De las más de 20 mil escuelas públicas en el estado, solo unas tres mil aproximadamente se han rehabilitado, tanto federales como del estado, más de 80 por ciento de las escuelas públicas no han sido rehabilitadas, principalmente en las zona rurales marginadas, las más retiradas, las de difícil acceso.

Este escenario hace que sean los padres de familia los que sostienen a las escuelas públicas y son los responsables de los desayunos escolares, a través de comités, lo que hace falta es un plan emergente, y ahora con el regreso a clases en ese segundo semestre del 2022-2023 debemos tener más cuidado con la salud de los educandos ante la prevalencia del Covid 19, lo que necesitamos son insumos para la seguridad en salud, desinfectantes, gel antibacterial, cubrebocas, equipo de toma de temperatura y demás equipo de limpieza.