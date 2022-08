El maltrato a adultos mayores se ha triplicado en lo que va del año

Organizaciones civiles alertan ante el incremento del 200 por ciento de casos de abandono y maltrato contra personas de la tercera edad respecto al año 2021, cuya violencia es generada principalmente por sus propios familiares, por ello llaman a denunciar.

La presidenta y fundadora de la organización Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega afirmó que en lo que va del año se han interpuesto 30 denuncias por abandono y maltrato hacia los abuelitos, 20 más que el año pasado cuando se contabilizaron 10 casos en Tapachula.





Te puede interesar: A Toñita sus 88 años no le impiden seguir trabajando en Tuxtla ¿La conoces?





Dijo que las cifras son alarmantes, y lo es más porque son los hijos o familiares los que generan el maltrato y abandono contra las personas de la tercera edad, cuando debería ser una responsabilidad y privilegio cuidar de sus padres en esta etapa de la vida.

Señaló que hay casos de abuelos que fueron llevados por atención médica al hospital y son abandonados por sus familiares, por lo que una vez que se conoce del caso se les lleva a un lugar para su atención y cuidado mientras se localiza a sus familiares.





Local Abuelitos en mendicidad, una realidad invisible en Tapachula





"Los casos de abandono de adultos mayores se presentan con mayor frecuencia y actualmente la ley ya protege a este sector de la población, ya que pueden demandar a quienes cometen abusos o los violentan aun así sean sus propios hijos o familiares cercanos", abundó.

Detalló que las consecuencias del maltrato y abandono de los adultos mayores muchas veces son trágicas, ya que los abuelos caen en una depresión severa que los orilla a atentar contra su propia vida o caen en el consumo desmedido del alcohol y tabaco.

Por su parte, el presidente del Centro de Integral de Prevención y Rehabilitación en Adultos Mayor (Cipram), José Antonio Manjarrez García, indicó que las principales manifestaciones de maltrato que se ha encontrado está el abandono, abuso del adulto mayor económicamente, ya que les despojan de sus recursos, además del maltrato físico, verbal y psicológico, que generan graves daños emocionales en los abuelos.

Puntualizó que también se han recibido algunos casos de violencia sexual, que muchas veces la población no lo cree, pero si se han presentado, los cuales son perpetrados por familiares o vecinos, pero muchas veces no llega a darse a conocer, porque no se presenta la denuncia correspondiente.





Desgraciadamente los adultos mayores no denuncian la violencia en la que viven / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

"Nosotros hemos recibido alrededor de 30 denuncias de manera discreta, y lo que hacemos es recomendar a la persona que presente su querella de manera formal ante las autoridades correspondientes, ya que es necesario que los hijos brinden el cuidado, la alimentación y atención que requieren", sostuvo.

Apuntó, que comúnmente los adultos mayores no denuncian la violencia que sufren, derivado al condicionamiento moral de señalar a sus propios hijos o parientes cercanos, o por la amenaza de ser despojados, por lo que la violencia se queda en las cuatro paredes en las que viven.

Desgraciadamente también se han recibido casos de violencia sexual en contra de abuelitos / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur