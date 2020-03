El precio del café aun no cumple expectativas de productores mexicanos

Sam Cristóbal de Las Casas.- Luis Martínez Villanueva, Gerente Operativo de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo consideró que el precio del café aun no cumple las expectativas de los productores asociados al proyecto “Fair Trade Internacional”, además que cadenas comerciales venden un café de mala calidad donde podría estar el café mexicano “un café de altura”.

“El precio internacional está muy bajo, estamos alrededor de 105-110 dólares las 100 libras, esto se traduce en precios que el productor no cubre sus costos de producción, en el sistema de comercio justo tenemos precio mínimo que son 140 dólares para el productor, 20 más para la administración de pequeños productores por ser un proyecto social, y 30 más por ser un producto orgánico, nosotros llegamos con el proyecto Fair Trade Internacional a 190 dólares, es un precio bueno aunque no llegamos al precio que tendríamos que llegar”, dijo.

Local Se realiza el concurso de “La Taza Dorada de Café de Comercio justo”

Consideró que como proyecto que aglutina a más de 30 mil productores de los estado de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Puebla, tienen campos de acción para la exportación del productos mejor pagados, como son la organización con un proceso democrático, “transparencia, rendir cuentas, trabajar su café en forma organizada, revisar las buenas practicas orgánicas, no contaminar; se está reforzando las medidas contra la contaminación ya que es muy cuestionado en el mercado internacional. Trabajar con el aspecto social, estar organizados es un gasto de los productores en esfuerzo y recursos económicos, es algo que te da frutos pero tienes que trabajar, no es estar pidiendo dinero como algunos lo hacen que a veces no son productores, sino presta nombres”.

Calculó que 300 mil kilos de café es lo que exportan pero buscan aumentar, aunque aclaró que el mercado nacional está creciendo y lo que buscan es que se quede con la mejor calidad, “nos hace falta trabajar mucho pero estamos creciendo”.

via GIPHY

La venta del café en tiendas comerciales refirió Martínez Villanueva es “una competencia desleal”, ya que si bien es cierto venden a precios más bajos, no son de calidad que incluso donde se producen están contaminados y no cumplen con el ser orgánico.

Finamente refirió que las cadenas comerciales deberían modificar sus políticas y aceptar el café mexicano que “es buen precio, ya que actualmente se tiene un café malo y muchas veces contaminados, que se venden con el mismo gobierno, y con saborizantes artificiales”.