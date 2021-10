El PRI en el Congreso del Estado será garante de la paz: Rubén Zuarth

Tenemos que legislar las iniciativas que beneficien a Chiapas, el compromiso es trabajar fuertemente desde el Congreso del Estado para sacar aquellas iniciativas que beneficien a Chiapas, tenemos que legislar a favor de muchos sectores, principalmente a favor de los campesinos, las amas de casa, los niños, para que tengan un mejor futuro, afirmó el diputado local y presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

Tiene que ser a partir de una agenda que fomente el turismo, el desarrollo del empleo, son varias las asignaturas que el PRI va a encabezar en esta LXVIII Legislatura que hoy inicia y hasta el 30 de septiembre del 2024, somos la tercera fuerza política y seremos una oposición responsable, constructiva, no aquella oposición que a todo le siga que no, sabremos decir que no a las iniciativas que lastimen los derechos de las y los chiapanecos pero sabremos acompañar los proyectos y tendrá propuesta que beneficie al estado, seremos garante de la paz, de la gobernabilidad y del desarrollo, enfatizó.





Zuarth Esquinca mencionó que desde el Congreso del Estado se tiene que ser constructivos y propositivos a favor del desarrollo económico, para mejores condiciones de los jóvenes, mujeres y campesinos, debe haber puertas abiertas para trabajar por Chiapas y fortalecer a Chiapas.

Por otra parte, dijo Zuarth Esquinca que ya está en marcha la reconstrucción del PRI, tras concluir el proceso electoral escuchando todas las voces, atendiendo a la militancia, siempre después de elecciones quedan heridas pero tiene que haber la construcción de acuerdos, entre todos tenemos que construir un partido sólido, renovado, con espíritu positivo y carácter de lucha.





Las voces que están en contra de la dirigencia son bienvenidas, somos un partido grande, de historia y de tradición, intervienen muchas voces y expresiones, nosotros hemos escuchado a todos, estamos abierto a atender a todos, y es normal que haya reclamos, inconformidades, pero tenemos que seguir construyendo los acuerdos que beneficien al PRI y a Chiapas, dijo.

En relación con los cambios que demandan en la dirigencia algunas voces, expuso que hay respeto a las manifestaciones en contra, los cambios serán cuando lo determinen el Consejo Político Nacional, nuestro interés es solamente fortalecer al partido, los cambios serán en su momento, reiteró.