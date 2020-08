El regreso a clases de manera virtual será complicado: directora

Cumplir con las disposiciones de la secretaría de Educación Pública (SEP) para el regreso a las aulas de manera virtual para el ciclo escolar 2020-2021 será sumamente complicado, debido a que se requiere guías de estudio por cada asignatura.

La directora de la Escuela Primaria del Estado “José María Morelos y Pavón” con clave 07EPR0242M, perteneciente a la zona escolar 053 de Tuxtla Gutiérrez, Amparo Velázquez Gómez, sostiene que faltan muchas herramientas tecnológicas y textos para que se cumpla con los procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad.





Lo que pasan en la televisión es como un resumen que no nos sirve para cada grado porque lo que atendemos no es multigrado, el uso del televisor y la radio puede ser útil para las escuelas que son multigrados, empezaremos sin textos y sin guía, lo que complicará el proceso de aprendizaje para los alumnos, para el siguiente ciclo escolar vendrá una nueva materia sobre salud, pero no se tiene ese libro, ni guía, enfatizó.

Confirmó que el 24 de agosto comenzamos las clases de manera virtual pero no sabemos con qué material, grupos de docentes que van a reproducir copias de una guía, otros se pondrán de acuerdo con padres de familia qué hacer y cómo financiar el material; en su escuela 468 alumnos no contarían con libros.





Dijo la docente que hace 15 días los directores fueron llamados por la supervisoría escolar para recoger libros, aun cuando los padres de familia pagarían el costo del traslado, sin embargo, no hubo textos, no sabemos cómo lo vamos a resolver, no obstante, la necesidad de que los alumnos cuenten con las herramientas para su aprendizaje.

Sostiene que el SARS Cov2 (Covid 19) ha venido a cambiar los estilos de vida, como las formas de volver a las clases en el sistema educativo nacional, primero porque los contenidos a través de la televisión no serán completos, lo que se ofrecerá es jun resumen y porque no se contará con los tiempos suficientes para estar frente al televisor.





Por otra parte, los contenidos que ha ofertado la secretaría de Educación Pública se adaptan más a los planteles multigrados, aunque también se pronostican carencias para disponer de todos los insumos materiales y tecnológicos la calidad de la educación.

En ese plantel se capacita a los docentes para usar la aplicación zoom con el objetivo de ayudar a sus alumnos a través de las nuevas herramientas tecnológicas a efecto de tener la posibilidad de enseñar, debido a que la propuesta de la SEP a su juicio, no cumple con el nivel de estudio de los alumnos.





