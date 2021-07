El sector del campo se encuentra sin recursos y en abandono: dirigente

El dirigente de la Alianza Ciudadana para el Desarrollo Social y Sustentable del Estado de Chiapas (ACIDESECH), Ricardo Girón Girón, solicitó al gobierno federal y estatal atención justa al campo, porque a su juicio se encuentra abandonado, y requiere de un impulso financiero para la producción agropecuaria.

Girón Girón, ex candidato a la presidencia municipal de Bochil, por el Partido Encuentro Solidario (PES), comentó que no hay recursos públicos en el medio rural, ni a nivel de organizaciones, ni a nivel de productores en particular, que es lo que interesa y urgen, debido a urgencia de acelerar las labores agropecuarias aprovechando el periodo de lluvias.

Lee también: Plataforma digital al rescate de caficultores ante bajas del aromático





En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, desmintió a la Secretaria del Campo, Zaynia Andrea Gil Vázquez, en el sentido de que se ha dispersado recursos públicos e insumos para la producción agrícola y ganadera, si esto se ha realizado, es insuficiente, porque no se ve, para la producción de una hectárea de maíz se requiere de una inversión superior a los 11 mil pesos.

Desde la preparación de la tierra, adquisición de semillas, fertilizantes, control de plagas, malezas y enfermedades, y demás labores culturales, sin contar el jornal del productor, lo que aumentaría el costo de inversión, lo que resulta insuficiente lo entregado, en el caso del fertilizante supuestamente entregado a los productores no alcanza a cubrir una hectárea para el crecimiento y desarrollo de las plantas.





Solicitó al gobierno federal y estatal atención justa al campo. /Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Ricardo Girón sostuvo que hay "usurpadores" en los puestos públicos que deben atender a los campesinos, tanto los diputados federales y locales de Chiapas no se han preocupado por el campo, "algunos diputados electos quieren ya sacar la cabeza, pero no han hecho nada a favor de los productores, ojalá aprueben para el 2022 un presupuesto justo para el campo, tanto a nivel federal como estatal".

La atención tiene que ser para la producción de granos básicos, maíz y frijol principalmente, porque son los alimentos que no deben faltar en la dieta alimentaria, pero debe generarse la capacidad también para la comercialización, lo que significa que la investigación científica en materia agrícola, ganadera, forestal y pesquera debe llegar a través de las transferencias de tecnologías para estar en condiciones de elevar los rendimientos.