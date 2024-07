Elecciones extraordinarias de Chiapas dependen de la seguridad: María Magdalena Vila Domínguez

La presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, dijo que las elecciones extraordinarias programadas para el 25 de agosto en Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal depende de las condiciones de seguridad, son poquitos los municipios pero muy complejos por los índices de hechos violentos que se han suscitado en los últimos días.

En entrevista, añadió en los tres municipios se han instalado los consejos municipales electorales y estamos previendo la ruta de seguridad para que se pueda dar la supervisión de bodegas electorales, son los que van a ejecutar todos los actos de la elección, es un gran reto para que la ciudadanía tenga el derecho a votar.

En 2021 se anularon cuatro elecciones por violencia / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Para la primera semana de agosto se hará nombramientos de los capacitadores, asistentes y supervisores lectorales, y estos a su vez, la búsqueda de las personas que van a ser funcionarias de casillas, la segunda etapa sería a partir de.la segunda semana de agosto y hasta un día antes de la jornada electoral, el que haya o no elecciones dependemos de este trabajo logístico que hará el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los escenarios son complejos, en Pantelhó lo que nos llevó a la suspensión de las elecciones ordinarias del 2 de junio es que el INE no logró instalar casillas, en Capitán Luis Ángel Vidal y Chicomuselo si hubo mesas directivas de casillas; en Capitán Luis Ángel Vidal hubo elecciones pero fue destruida la paquetería electoral y en Chicomuselo no hubo elecciones porque quemaron las oficinas del Consejo Municipal Electoral y la paquetería electoral, añadió.

Aquí el punto crítico es Pantelhó porque el INE no logró ingresar para la ubicación de casillas, no para nombrar a los funcionarios de las mesas directivas de casillas, si en un momento dado el Instituto Nacional Electoral no logra ingresar en este proceso electoral local extraordinario para la capacitación del funcionaría de casilla estaríamos hablando de dos o tres días como máximo antes de la fecha de la jornada electoral para saber si habrá o no elecciones.

Vila Domínguez insistió que el IEPC está avanzando en las tareas de organización, está corriendo los tiempos de la convocatoria para observación electoral, los convenios de comisión, el registro de candidaturas será el 3 y 4 de agosto, esta es una segunda oportunidad para que la ciudadanía de esos municipios pueda votar y elegir sus autoridades municipales, si no hay garantías no hay que arriesgar al personal electoral, a los funcionarios de casillas, ninguna elección vale la vida y la integridad física de ningún funcionario público.

Las instituciones de seguridad pública nos han reiterado su apoyo, sin embargo, en cualquier momento estos contextos cambian y se vuelven inestables, el fin de semana estuvimos recibiendo mucha información sobre situaciones allá en la Sierra que impactan en el municipio de Chicomuselo y una parte de Capitán Luis Ángel Vidal, nos falta casi un mes para la jornada electoral y esperamos que haya condiciones y que podamos llevar a cabo la elección, sin tres municipios pero con una complejidad muy alta, insistió.

La consejera electoral del IEPC recordó que en el 2021 se anularon cuatro elecciones por violencia y dos no se llevaron a cabo, para las elecciones extraordinarias fueron muy favorables, ahora tal parece que cada día que pasa la complejidad va subiendo, aunque la petición de 18.7 millones de pesos de presupuesto solicitados a la Secretaría de Hacienda no lo vamos a tener, aplicaremos para el proceso electoral local extraordinario recursos de nuestro presupuesto 2024, ya se acomodó el gasto, no habrá recursos adicionales.

Dice que le preocupa la seguridad, el que puedan ingresar a los tres municipios, la sesión de instalación de los tres consejos distritales electorales lo hicimos virtual, algunas capacitaciones pueden ser virtual, pero muchas actividades tienen que ser presencial y ninguna persona de e correr riesgo, tendremos la protección de las fuerzas de seguridad federal y estatal, ya están presentes de la SEDENA, Marina y Guardia Nacional.

Convoca a partidos políticos, candidatos, simpatizantes y militantes a la civilidad, que no haya enemigos, necesitamos demócratas, necesitamos buenos perdedores y buenos ganadores, requerimos perfiles idóneos para las candidaturas, buena reputación, que abonen a la paz, a la gobernabilidad, el poder convoca a ello, los géneros tienen que respetarse, si el 2 de junio postularon hombre pueden designar mujer para el 25 de agosto, pero si postularon mujer no pueden postular a hombre.

Aclaró que los partidos políticos que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación en la jornada del 2 de junio pueden competir, de no llevarse a cabo las elecciones pueden continuar como partido político, por no haber concluido el proceso electoral local ordinario y extraordinario.

