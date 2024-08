Elecciones extraordinarias en Chiapas en la cuerda floja por bloqueos y enfrentamientos: INE

Este próximo domingo se llevarán a cabo elecciones extraordinarias en los municipios chiapanecos de Capitán Luis A. Vidal, Pantelhó y Chicomuselo. Sin embargo, las condiciones en Pantelhó y Chicomuselo han puesto en duda la instalación de todas las casillas, debido a los recientes enfrentamientos en la Sierra y los bloqueos implementados por pobladores que se oponen a las elecciones, así lo dio a conocer la Mtra. Claudia Rodríguez Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral Tuxtla (INE).

Cabe mencionar que son 79 casillas a instalar y hasta ahora el 100 porcentaje ya está instalado en Capitán Luis A. Vidal, en Chicomuselo se tiene el 50 por ciento en riesgo a no instalarse y en Pantelhó se tiene un 70 por ciento de no instalarse, ya que solo se llevan 11 de 28, esto debido a los bloqueos y pobladores que se han negado a que se lleven a cabo las elecciones.





Mientras tanto en Capitán Luis A. Vidal ya se tienen capacitados a todos los funcionarios de casilla y 6 en mesa directiva, en Pantelhó se han capacitado 11 mesas directivas, estas capacitaciones han sido en San Cristóbal de las Casas, mientras que en Chicomuselo por los enfrentamientos se realizan los trabajos de campo pero ya se integraron 20 casillas de 45.

En dado caso por el problema de desplazamientos, explicó que no importa el número de personas que vote, ya que se elige por mayoría: "Estamos en un sistema democrático, donde se elige por mayoría, vote el número de personas que vote, no se necesita la participación del 100 por ciento, con un voto se puede obtener la candidatura," dijo la Vocal.





"Estamos muy atento al contexto social para no poner en riesgo la vida e integridad de las personas, tanto ciudadanos como funcionarios de casilla, INE, IEPC. Será el día de mañana que los 3 Concejos Distritales estarán sesionando para hacer ajustes, número y ubicación de casillas," explicó la Rodríguez Sánchez.

Dentro de estos ajustes se pueden no instalar casillas, pero eso dependerán de las condiciones, tal como sucedió en el proceso extraordinario que se ajustaron en municipio de Pantelhó y Chicomuselo, de no haber condiciones se harán nuevamente ajuste por parte de los consejos y no poner en riesgo la vida de las personas.





El INE no cancela elecciones solo ajusta casillas, será el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el encargado de tomar la decisión correspondiente ya que es una elección local; "se vuelve materialmente imposible si no tenemos casillas, legalmente es IEPC el encargado, si las elecciones no se llevan a cabo, será el Congreso del Estado que emita nueva convocatoria."

Ante ello mencionó que se han topado con bloqueos y enfrentamientos, en estos dos municipios de conflicto, por lo que el Instituto no pone en riesgo la vida del personal. Rodríguez Sánchez reiteró que se está trabajando de manera coordinada con autoridades, donde se tiene previsto un operativo en los 3 municipios con reforzamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como las fuerzas federales como la Sedena, Marina y Guardia Nacional.