Elecciones extraordinarias, uno de los grandes retos: PT

El presidente estatal del Partido del Trabajo, Abundio Peregrino García, está listo para participar en el proceso electoral extraordinario en los municipios de Venustiano Carranza, Siltepec, Honduras de la Sierra, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, para las elecciones del 3 de abril, este es uno de los grandes retos porque en los primeros tres municipios no hubo elecciones el 6 de junio por hechos de violencia y en los tres se anularon por hechos violentos.

Dijo que todos los actores políticos de la entidad tenemos que construir grandes acuerdos y escenarios muy favorables para el desarrollo del proceso electoral que iniciará el 1 de febrero para que los ciudadanos electores puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad, que las tareas políticas partidistas se realicen sin contratiempo y quienes resulten ganadores asuman el cargo el 1 junio de este mismo año.





En las pasadas elecciones locales ordinarias del primer domingo de junio del 2021 fuimos 14 partidos políticos a la contienda por ayuntamientos y el congreso del estado, para este proceso extraordinario serán las mismas fuerzas políticas que estarán en las boletas electorales y tienen que ser los ciudadanos los que con su voto libre y secreto determine la conformación de los ayuntamientos en esos municipios en condiciones de paz, abundó.

Peregrino García comentó que a pesar de los hechos de violencia suscitados en Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra que impidieron el desarrollo de las elecciones y el funcionamiento de los consejos municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), tiene que generar esas condiciones favorables.





De los tres municipios donde se anularon las elecciones, en uno hay dificultades serias, Frontera Comalapa es uno de ellos donde el 6 de junio hubo hechos graves, como la quema de papelería, la gente tiene temor, la misma gente del hogar hay reportes de gente armada, no nos toca resolverlo sino pedir que se resuelva desde la Secretaría de Gobierno responsable de la seguridad interior.

No dejamos de percibir complicaciones en Honduras de la Sierra y Siltepec, por la separación del primero del segundo municipio, la gente quedó dividida, mucha gente no quiere ser de Honduras de la Sierra, no lo queremos ver así, pero parece que podrían estar conflictuadas las elecciones, el problema mayor, habrá que analizar si hay condiciones para instalar casillas y para el ejercicio del derecho al voto, explicó.





Apuntó que el propio proceso electoral extraordinario nos irá marcando la pauta a seguir, en caso de que no hubiera elecciones en alguno o en algunos de los municipios, será el Congreso del Estado el que tomará las determinaciones en relación con la gobernabilidad y los gobiernos de estos municipios, mientras que las candidaturas independientes no han funcionado, son un fracaso, no tienen capacidad administrativa, ni operativa.

Puntualizó que el proceso electivo para la integración del ayuntamiento de Oxchuc por sistemas normativos internos ha sido un fracaso, se vislumbra que el conflicto va para largo, ojalá que se construyan acuerdos, se ve un fracaso de los sistemas de organización, pareciera que los cacicazgos están afectando, y el resultado es que hay una autoridad nombrada por el Congreso del Estado y dos grupos que se dicen gobierno, mientras que la zona norte se bloquea frecuentemente por la inconformidad de todos contra todos y el pueblo sufre las consecuencias.