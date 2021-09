Elecciones son elemento fundamental para construcción de la paz: IEPC

El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, sostuvo que la democracia electoral es fundamental para la construcción y consolidación de los procesos de paz, las elecciones sirven justamente para generar paz y estabilidad social y política en nuestros pueblos, han sido uno de los inventos más importantes para resolver nuestras diferencias.

Afirmó que no vamos a poder evitar nuestras diferencias, siempre van a emerger los asuntos relacionados con el poder, lo cual tenemos que resolver con acuerdos, porque si no es así, la consecuencia son los conflictos y la crisis, tenemos que justificar que alguien tome decisiones por los demás, y para ello cumple su función sustantiva la democracia electoral.





Abundó en el "Diálogo Virtual Educación para la Democracia Incluyente", que hasta ahora no hemos inventado o diseñado una mejor vía para resolver esos conflictos que las elecciones, y por lo mismo, darnos paz entre nuestros pueblos, por eso tenemos que valorar las elecciones, a pesar de sus puntos fritos, de sus áreas de oportunidades, la realidad es que hasta ahora las alternativas a la democracia electoral han sido peores a ese modelo, eso lo dice la experiencia, la historia.

Las elecciones sirven para dar paz, pero no cualquier elección, necesitamos que sean confiables, creíbles, legítimas, libres y en eso nos hemos esforzado en el país durante 30 años en la construcción de instituciones que justamente logren ese propósito, uno de los indicadores para medir si henos avanzado en términos de elecciones libres, confiables y legítimas son los niveles de gobernabilidad o ingobernabilidad que pueden presentarse, la base es que tengamos elecciones que sean aceptados por todas las partes, añadió el consejero electoral.

Reconoció que nuestro sistema basa su confianza en su ciudadanización, quienes reciben los votos son los ciudadanos, quienes los cuentan son ciudadanos, quienes llenan las actas son ciudadanos, esa participación ha sido fundamental para la credibilidad, pero no es suficiente, necesitamos que los actores políticos hagan su trabajo, porque a pesar de la transparencia se siguen inventando leyendas y cuentos chinos de supuestos fraudes que en nada abona a fortalecer las instituciones electorales, hay que fortalecer las elecciones para que produzcan paz en nuestros pueblos.

Chacón Rojas hizo un llamado a la clase política de Chiapas, tras las elecciones del 6 de junio, cuyas autoridades electas municipales y legislativas tomarán posesión el 1 de octubre próximo, a entender la democracia electoral, aprender a aceptar los resultados, aunque no nos gusten, no nos beneficien y no nos parezcan para que podamos dotar de la paz suficiente en el estado.

La paz es una precondición para que haya elecciones, no hay manera de efectuar elecciones dónde nuestros pueblos están conflictuados, ejemplo de ello es que el primer domingo de junio no hubo comicios en Siltepec, Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra, necesitamos que haya una estrategia de pacificación en nuestros pueblos para generar mejores condiciones para que hayan elecciones legítimas y confiables en nuestro estado u para eso se requieren muchas cosas, una de ellas que es fundamental, es precisamente la educación para la paz, para la democracia y el fomento de valores para que haya paz.

Puntualizó que si una sociedad juega al amigo - enemigo o al exterminio del otro, del diferente, esas sociedades están condenadas a la violencia, no a la paz, abonar a la cultura de la paz implica aprender a ser empático, a entender al diferente, a las diferentes, construir agendas a favor de la inclusión, no de la exclusión, cualquier forma de organización social que le apueste a la exclusión, es condenable.