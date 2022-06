Eleciones en Chiapas muy difícil para que puedan realizarse: Consejera

En Chiapas no es fácil realizar elecciones, es muy complejo, lo seguirá siendo, existe la necesidad de fortalecer la cultura y educación cívica para el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de la sociedad, se trata de evitar conflictos sociales en las comunidades, dijo Helena Margarita Jiménez Martínez, designada consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Dijo que su compromiso es contribuir al fortalecimiento de la democracia y hacerla una forma de vida, no nos debemos acostumbrar a la violencia en las elecciones, ni a la animación de estas, como tampoco a elecciones extraordinarias, tiene que haber el ejercicio pleno de derechos, la participación ciudadana, la generación de los espacios de diálogo, el respeto a la diversidad de ideas y de expresiones.

Comentó que es un gran compromiso, un reto y un desafío ser parte del Órgano Público Local Electoral, pero mi compromiso será contribuir a impulsar espacios donde la ciudadanía participe, donde se garanticen sus derechos políticos electorales y abonar a una forma de vida que se apague a los derechos humanos en la entidad.

En relación con las denuncias y los delitos electorales cometidos durante las elecciones locales ordinarias del 6 de junio del 2021 y las extraordinarias del 3 de abril de este 2022, sin que hayan personas procesadas y sentenciadas, Jiménez Martínez añadió que sigue siendo un reto la construcción de la confianza ciudadana, y eso se logra siempre a los principios rectores de la materia electoral y cumpliendo los procedimientos legales.

Del caso de Pantelhó, donde por violencia no asumió el ayuntamiento constitucional electo el 6 de junio del 2021, luego se desaforó en ese mismo año y se designó desde el Congreso del Estado un Concejo Municipal, del que ahora sus comunidades ya están pidiendo el relevo, dijo que no debe seguir pasando este escenario, lo mismo en Altamirano, que luego de las elecciones locales ordinarias, no dejaron gobernar al cabildo que se desaforó y se nombró un Concejo Municipal, pero aún así siguen las inconformidades.





De los seis municipios donde se convocó a elecciones locales extraordinarias para el 3 de abril de este año, por violencia no se realizó en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, mientras que en El Parral, Emiliano Zapata, Siltepec y Venustiano Carranza, se realizó con baja participación, pero con incidencia de hechos delictivos, autoridades electas que esté 1 de junio toman posesión y que a juicio de Helena Margarita Jiménez, no debemos acostumbrarnos a los hechos de violencia.

En caso de Oxchuc, único no municipio con elección de sus autoridades por usos y costumbres, explicó que tenemos que abonar a la civilidad y a la construcción de las condiciones que se requieren para tener elecciones periódicas, libres de violencia y que puedan llevarse a cabo, tenemos que fortalecer la cultura cívica, si logramos que la ciudadanía conozca como debe ejercer sus derechos políticos electorales, sin duda lo vamos a lograr.

Jiménez Martínez dice que haber llegado como consejera del IEPC también es un triunfo del colectivo de mujeres 50+1, como también de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), y admite que el reto es hacer valer todos los derechos de las mujeres en el estado, no es la lucha única de las mujeres, es compartido, la aspiración es la igualdad sustantiva.