¡El parvovirus invade Chiapas! Reportan casos positivos en mascotas

El médico veterinario Orlando Chacón Gutiérrez confirmó que en el sureste de México existe una oleada de parvo virus que afecta a mascotas, principalmente perros y gatos y en Chiapas, de 10 servicios médicos siete son confirmados positivos a la enfermedad, las causas es la humedad y a la vez la presencia de calor, los pacientes de mayor riesgo son los cachorros que no están vacunados, o que en una ocasiones se sacan de paseos y no están vacunados y es común que se enfermen.

Aunque las vacunas sean de calidad se interrumpe la inmunización, aumenta la probabilidad de que se enfermen, las alarmas también afectan a los cachorros, algunos pacientes presentan cuadros de anorexia, dejan de comer, presentan fiebre, y característico de la enfermedad es que hay gastroenteritis hemorrágica, un cuadro de vómitos y diarreas, explica en entrevista.

La automedicación puede causar la muerte a tus mascotas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En su clínica en el centro de Tuxtla Gutiérrez, añadió que al pasar a la consulta el médico veterinario recomienda estudios de laboratorio, diagnósticos rápidos, pcr, es una enfermedad altamente contagiosa, la causa es no estar vacunado y la prevalencia de la enfermedad es a partir de las primeras lluvias, pero también en tiempo de calor, en tiempo de frío baja la incidencia, la revacunación es lo mejor.

A veces se piensa que si un cachorro ni sale a la calle no está en riesgo pero no es así, no es recomendable la automedicación, puede causar la muerte, hay casos en los el paciente debe internarse, la especial atención tiene que ser la desparasitación a los 30 días de nacidos, a los 45 días iniciar con su esquema de vacunación, no exponerlos a qué se contagien, pueden contagiar a mascotas que están sanas, el fecalismo al aire libre es muy riesgos para los animales en libertad, indicó Chacón Gutiérrez.

Afecta a todas las razas aunque hay algunas más impactadas que otras por el parvo virus, como las razas de tipo pastor, cuidar una mascota es cuidar a un integrante más de la familia, la vacuna es la mejor arma para prevenir la enfermedad, la incidencia reportadas en las clínicas es de 10 cachorros el 70 por ciento dan positivo a parvo virus, aumenta el riesgo de contabilidad para las mascotas de la calle, hay que detectar a tiempo los síntomas, el perro nos da más señales a diferencia de un gato, añadió el experto.

Recomienda no sacar a las mascotas a la calle por la presencia de la oleada de parvo virus en Chiapas, no tener sus mascotas en las azoteas, sobre todo por altas temperaturas en Tuxtla Gutiérrez por el riesgo de convulsión y deshidratación, una mascota es un miembro más de la familia que demanda calidad de vida, insistió el doctor.

