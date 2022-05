Elluz Maraguacare, migrante con fractura de pie que busca el sueño a EEUU

Elluz Maraguacare, una mujer de 35 años, originaria de Venezuela, salió de su país hace seis meses junto con su esposo José Andrade de 42 años y su hijo menor Jesús Andrade de edad, 17 años, se llevaron a la bolsa 300 dólares, que en el camino se fueron gastando, su realidad se ha complicado, en el tránsito de Colombia para Panamá en la selva de Darién tuvo una trágica caída, se fracturó el tobillo en cuatro partes, se rompió el peroné.

En Panamá estuvo hospitalizada tres meses, ahí se les acabó la plata, lo máximo que le hicieron ahí es colocarse yeso en el pie para tratar de componerle las fracturas, le obsequiaron una silla de ruedas y en el momento en que consideró conveniente siguió su camino de la mano de su esposo, y de su hijo.





“No queremos estar más aquí, ni estorbarlos a ellos, ni perjudicar su trabajo, lo que queremos es seguir, llevamos ya cuatro meses en Chiapas, más de un mes en Tuxtla Gutiérrez”, insiste Maraguacare. Mientras su esposo lo interrumpe y agrega: “ya que nos ayuden, que nos den esa tarjeta, ya tenemos un buen tiempo acá y ya no sabemos qué hacer, queremos ayudar a nuestras familias”.

Llegaron a Chiapas por Palenque en los primeros días de febrero, de ahí los trasladaron a Monterrey y de esa ciudad de Nuevo león los movieron a Tuxtla Gutiérrez con el pretexto de que es aquí donde el Instituto Nacional de Migración (INM) les debe otorgar la visa humanitaria para seguir su camino a los Estados Unidos.

En la capital de Chiapas llevan ya más de un mes, viviendo en la intemperie, durmiendo en la calle, soportando las altas temperaturas, de 40 grados centígrados, les ha llovido, han sido reprendidos por elementos de la Guardia Nacional, se han manifestado, le han reclamado al personal del INM por la tardanza para ser atendidos, entre esta institución y la Comisión mexicana de Ayuda a refugiados (COMAR), acusa, hay una gran irresponsabilidad.





Elluz Maraguacare, una mujer de 35 años, originaria de Venezuela, salió de su país hace seis meses, en la selva de Darién tuvo una trágica caída lo que la dejo incapacitada para continuar con sus tramites y la búsqueda del sueño americano



“Si nos dieran ya nuestra visa humanitaria, nos vamos de acá no los molestamos nunca más, partimos a la frontera norte de México con la intención de llegar a los Estados Unidos, pero le han dado muchas vueltas, no nos han querido atender, con mi pie lastimado sigo soñando, sigo con ilusiones, confiando en Dios y en Jesús para alcanzar las metas”.

Han transcurrido varias semanas desde que le colocaron el yeso, el hueso ya pego mal, se requiere de una cirugía para corregir el hueso, pero no hay quien lo haga en Chiapas, solo me puedo mover en silla de ruedas, pero aún así me voy, así nos vamos, solo esperamos la tarjeta verde, la visa humanitaria para llegar a la frontera norte, solo eso, no más, expone en entrevista.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Maraguacare dejó en Venezuela a sus padres, hermanos, la situación en su país está muy dura económicamente, la tendencia es que el país se quedará sin gente, los profesionistas no alcanzan a tener un salario medio bueno que les permita solventar sus necesidades, no hay ni siquiera internet.

En la capital de Chiapas tienen que vivir de la caridad, la gente es solidaria, dice que más fraterna que el personal del Instituto Nacional de Migración, les llegan a regalar algunos productos, hay tenido que pedir limosna en los cruceros, necesita pañales, medicamentos para dolor, han tenido que vender sus zapatos, otras pertenencias.





En Venezuela su esposo era comerciante y técnico en electrónica, pero no ganaba lo suficiente, la economía muy mal, se tiene que hacer magia con el dinero, la gente sigue saliendo, este miércoles llegaron a Tapachula unos 700 venezolanos, constantemente están saliendo, van buscando mejores condiciones de vida.

El futuro es llegar a los Estados Unidos de América, aspiramos a cambiar los estilos de vida, ambos dejaron familias, tienen una fe inquebrantable en Dios y en Jesús, es lo único que los mueve, nada más, es quien en medio del desprecio y la amenaza del Instituto Nacional de Migración nos mantiene con fuerzas, no soñamos en otra cosa que no sea alcanzar el sueño americano, aseguró.

Elluz Maraguacare acusa de trato inhumano al Instituto Nacional de Migración, no hay voluntad de brindar una atención justa, como seres humanos, no quiere, no está en sus planes, en su interés, no le importa los migrantes, no somos delincuentes, solo queremos la visa que nos permita seguir el camino a la unión Americana que nos permita cambiar nuestras condiciones de vida.