Emanuel Ancheyta, denuncia secuestro en comunidad Zona Lacandona

El defensor de derechos humanos no gubernamental, Ángel Emanuel Ancheyta Villafuerte, denunció secuestro por parte de la Comunidad Zona Lacandona hace dos meses, “mi vida estuvo en riesgo, me pusieron en mucho riesgo, viví una situación crítica”, no obstante que fui invitado por el Comisariado de Bienes Comunales, Chankin Quinbor Chambor, para ayudarles para enfrentar un fraude de 850 mil pesos del que fueron víctima.

“Cuando yo llego cambia la situación, pretenden imputarme de un delito en el cual fueron víctimas, denuncie a quien les hizo el fraude, nosotros en nuestro equipo de defensa sospechamos de varias personas, hasta del mismo comisariado, en la comunidad presentaron una lista de quienes habrían retirado dinero, propiedad de la comunidad, me retienen más de 44 días desde el 16 de agosto de este año”, narró en Tuxtla Gutiérrez.





En entrevista, comentó que pudo haber perdido la vida en la Comunidad Zona Lacandona, la presión ejercida por defensores de derechos humanos y de los medios de comunicación generó mi libertad, mi defensor Olaf Ballinas, estuvo al pendiente de mi situación, el trabajo de los defensores de derechos humanos no gubernamental cada vez está en más riesgo, en muchas comunidades se practica la “retención de personas, aunque el delito es secuestro, mi salida se dio porque me enfermé de Covid-19”.

Ancheyta Villafuerte compartió que los comuneros lacandones ya no sabían qué hacer cuando “yo tenía muchos problemas para respirar, llego a 80 mi saturación de oxigeno”, me trasladaron a la unidad médica que confirmaron mi situación y ordenaron mi traslado en una ambulancia a un Hospital de Palenque, luego me llevaron en el mismo riesgo a San Cristóbal de las Casas, aunque los comuneros querían regresalo a la Comunidad Zona Lacandona.





Ancheyta Villafuerte compartió que los comuneros lacandones ya no sabían qué hacer cuando presento signos de Covid-19 / Foto: Ilustrativa | Gobierno del Estado





Al 28 de septiembre que fue su salida por emergencia de su salud, su situación fue muy complicada, la condición de defensor de derechos humanos hace un estado de mayor vulnerabilidad social, no fue posible construir acuerdos con la comunidad para mi libertad, estuvo 10 días en Nueva Palestina, otros 10 días en Frontera Corozal, de nueva cuenta es regresado a Nueva Palestina, y en otros puntos.

Mis padres, dijo, desde el 17 de agosto denunciaron en la Fiscalía de Ocosingo mi privación ilegal de la libertad, era un claro secuestro, no fue posible que se aplicara la ley, actuaron de manera arbitraria, se violaron mis derechos humanos, y otros más, lo que deseo es que se esclarezca el fraude que se cometió en contra de la comunidad, que se castigue mi secuestro del que fue víctima, no me puedo ir a exponer a Palenque, voy a rendir mi declaración en estricto apego a derecho y a darle seguimiento hasta encontrar justicia, apuntó.