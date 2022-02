Emilio Icaza visita Tuxtla, dijo que en México nada es igual a lo que era el 2018

El senador de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza Longoria, en su visita a Tuxtla Gutiérrez para anunciar la conformación del Frente Cívico Nacional manifestó su preocupación por los niveles de seguridad del país, e indicó que no es culpa de la pandemia del Covid-19, mientras la economía está complicada, la educación está complicada, nada es igual al 2018, estamos peor, también el medio y en la persecución contra periodistas, y el factor de mayor riesgo es el propio presidente de México, Andrés Manuel LópezObrador.

Los derechos humanos están siendo peligrosamente violentados, el derecho a la migración está siendo altamente agraviado, los extranjeros no tienen posibilidades de resolver su situación legal, la frontera sur es violenta porque es la contención para que no llegue la migración a losEstados Unidos, añadió en conferencia de prensa.

Dijo que la conformación de Frente Cívico Nacional, será un espacio de oposición para enfrentar en el 2024 al régimen del Movimiento deRegeneración Nacional (MORENA), queremos construir comités en las 300 ciudades más importantes y capítulos en la mayoría de los estados del país.





En la apertura del cuarto capítulo, el Chiapas del Frente Cívico Nacional, Álvarez Icaza lamentó la división de la oposición en México, la alternativa es que la sociedad hable, proponga, que actúe y que participe con propuestas, hay causas que nos mueven, el feminismo ha salido a las calles por la injusticia.

Acompañado del doctor Valdemar Antonio Rojas López, fundador en Chiapas del Partido Acción Nacional al que renunció años después, exdiputado local y ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, y del abogado Saraín Osorio Espinosa, fundador del Partido de la Revolución Democrática, del que también ya renunció, abundó que el desafío es construir espacios de participación ciudadana que tenga incidencia con propuestas que sumen hacia la escucha y la acción, hay que participar porque lo que veo no me gusta.

Dijo que la invitación es a que Chiapas se organice, el 5 de marzo y de ahí arrancaremos el trabajo en los diversos municipios con recursos propios, los mejores recursos serán el pueblo, la aspiración es que en el 2023 podamos elegir una propuesta con la que estaríamos participando en el proceso electoral del 2024, la finalidad es tener un candidato con los partidos de oposición, será una propuesta para motivarlos a qué se pongan de acuerdo, la idea es estar en las boletas con los partidos ya existentes, subrayó Emilio Álvarez.





En el 2024 vamos a sacar a Morena de la mayoría del Congreso de la Unión, estamos peor que en el 2018 cuando fue electo López Obrador, deseamos alcanzar una amplia participación ciudadana, vencer la apatía ciudadana porque está participa cuando es tomada en cuenta, lo que queremos hacer es un mecanismo de escucha, es fundamental que escuchemos, reiteró.

"No quiero seguir documentando la ignominia, no sé vale que quien se oponga al presidente, a un gobernador, a un senador, a un diputado, sea calificado como traidor a la patria", subrayó el senador Álvarez Icaza Longoria.

De aquí al 2024 hay que usar lo que hay, partidos políticos se pueden constituir hasta el 2015, por ello es más fácil utilizar y organizarse con lo que hay, los políticos tienen que responder a la organización y participación ciudadana, puntualizó.