Empieza a haber ligera recuperación de la economía en Chiapas: Consejo Empresarial

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arturo Marí Domínguez, explicó que en estas alturas del 2021 empieza a ver una ligera recuperación en las cifras económicas, las cifras oficiales de empleo van a la alza, al parecer se están recuperando las fuentes der trabajo que se han perdido por la pandemia del Covid-19, sin embargo, el escenario es aún complicado porque antes de la enfermedad que llegó a Chiapas a finales de febrero del año pasado ya traíamos una recesión de la economía muy acentuada.

El último trimestre de este año vamos a cerrar ligeramente con un balance positivo y mucho más positivo que el 2020 debido a la reactivación de la economía porque el avance de la vacunación contra el Covid 19 ha permitido ya una mayor movilidad de las personas, la educación presencial en muchas escuelas ha detonado un poco la economía, por ejemplo en papelerías, fábricas de uniformes y comercio en general.





Leer más: Ayuntamientos deberán rendir cuentas y combatir la corrupción: José Estrada





Precisó en entrevista que en el sector turismo hubo un pequeño repunte aunque venimos cerrando en octubre con cifras no también para hoteleros, pero tienen una perspectiva positiva para el cierre, todos los sectores han resentido enormemente, el turismo es el que lo ha resentido más, se cayeron reservaciones, espacios en hoteles, consumo en restaurantes, agencias de viajes.

Hay dos factores que han influido en la recuperación, uno es que se obliga a suspender la contratación por outsourcing, empieza a elevarse las contrataciones formales, según las cifras es que se habían perdido 12 mil empleos y que se han recuperado cerca de 14 mil, pero podemos ver que hay movimiento y recuperación, vamos a cerrar con número positivos pero no quiere decir que el estado ya se recuperó económicamente, aclaró.

Asegura Arturo Marí que antes de la pandemia ya traíamos una fuerte recesión económica/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Dijo que la inversión que ha canalizado durante el 2020 y 2021 Nacional Financiera en Chiapas por 974 millones de pesos más la bolsa ofertada para los meses siguientes por 125 millones de pesos, no ha llegado a los micro empresas porque el 90 por ciento de las unidades económicas son micros y pequeñas, negocios familiares, muchos de ellos con algunos problemas para tener acceso a créditos, estos montos están dirigidos a empresarios que han tenido flujo de efectivo constante, por eso no es accesible para todos, se ha podido colocar pero en empresas de muy buen tamaño.

Habría que buscar otras alternativas para atender a este sector del empresariado que existe en Chiapas y que son micros y pequeñas que no tienen los flujos de efectivos en bancos para poder acceder a este tipo de créditos, la solución sería una banca social, o una alternativa con fondos del gobierno del estado para incluir a los sectores que no tienen acceso al crédito bancario y que en tres años no ha habido aunque existe aún la estructura del Fondo de Fomento Económico (FOFOE) pero que no opera para entregar recursos a las pequeñas empresas de Chiapas, apuntó.