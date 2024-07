Empieza a llegar el turismo a Chiapas en vacaciones de verano: AMAV

En los municipios de la Sierra y Frontera de Chiapas, donde presentan los mayores índices de inseguridad, no hay presencia de visitantes nacionales e internacionales, además, ahí no hay atractivos que visitar, la mayor actividad económica en esos municipios es la producción y comercialización del café, expuso el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Ulises Daniel González Gordillo.

"Esa parte nunca ha sido visitada, nunca hemos llevado turistas para allá, que yo recuerde no hay viajes para allá, no hemos operado para allá, ya tiene muchos años, no movemos gente para allá históricamente. La ruta del café está para los municipios de la Costa y Soconusco", enfatizó el prestador de servicios turísticos en Chiapas.

En entrevista vía telefónica, el empresario de Comitán de Domínguez explicó que empieza a llegar a Chiapas el turismo nacional e internacional en estas vacaciones de verano, ya están presentes en lugares turísticos como San Cristóbal de Las Casas, Cascadas El Chiflón, Lagos de Montebello, Agua Azul, Mishol Ha, Palenque, Ocosingo, lugares de la Selva Lacandona como Márquez de Comillas, Las Nubes y Las Guacamayas.

Dijo que estos son los lugares más comercializados, los más populares, le sigue Comitán de Domínguez, la Ruta del Café en la Costa y Soconusco, además de las culturas vivas en Chamula y Zinacantán, también hay presencia en Tuxtla Gutiérrez, en Cañón del Sumidero y Chiapa de Corzo.

El turismo está disperso en el este, no me gusta hablar de cifras pero el sector está movido, han venido europeos, principalmente españoles, alemanes, además de turistas nacionales, va en aumento la afluencia, quiere pintar bien la temporada pero apenas vamos comenzando, insistió el empresario de agencia de viajes.

Mencionó que en la promoción de los diversos destinos de Chiapas mucho tienen que participar los ayuntamientos a través de la Dirección de Turismo, aunque muchos no tienen está estructura, cada agencia realiza la difusión de las diversas rutas, además de la promoción de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, la aspiración es que le vaya bien al sector en esta temporada, los servicios de las empresas desde Tapachula a Palenque son de calidad, incluyendo restaurantes, hoteles y transportes.

