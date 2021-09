Empresa chiapaneca busca acortar la brecha digital en en estado

Tuxtla Gutiérrez.- Alejandro Pineda, gerente general de la empresa "Vasanta comunicaciones", comentó que esta empresa chiapaneca busca mejorar los servicios de telefonía e internet que se ofertan actualmente en el estado.





Te puede interesar: CNTE reporta que el 81.7% de las escuelas trabajan de manera virtual





Detalló que la empresa a su cargo trabaja con ‘Altan Redes’, un proveedor de señal telefónica e internet de Tabasco el cual ofrece tecnología 5G y tiene cobertura en todo el territorio nacional, y en lo que respecta a Chiapas aseveró que ya dan cobertura en todas las localidades pequeñas que antes carecían de estos servicios.

Este esfuerzo busca reducir la ‘Brecha Digital’, que es la diferencia en el acceso y conocimientos de uso de las nuevas tecnologías entre diferentes grupos sociales por cuestiones económicas o geográficas.





Alejandro Pineda, gerente general de la empresa "Vasanta comunicaciones" / Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas





“Muchas empresas hacen un estudio de mercado para ver si les conviene o no invertir en algunos lugares por la cantidad de habitantes, en Vasanta no se ve así, si es redituable o no, lo que nos interesa es llevar la tecnología a esas comunidades”, sentenció Pineda.

Para finalizar precisó que la empresa se constituyó desde el 2020 pero que apenas en este mes acaba de iniciar sus operaciones en el estado, y agregó que ya cuentan con un aproximado de mil usuarios en distintas comunidades de la entidad y para fin de año tienen una proyección de crecer a 10 mil usuarios.