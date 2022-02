Empresa se deslinda de empleado fallecido en accidente de Veracruz

Cintalapa. La madrugada de este jueves en el estado de Veracruz se registró la volcadura de un autobús de la empresa de turismo Romo, (originaria de Tuxtla Gutiérrez), la tragedia se dio en el en el kilómetro 127, en un lugar conocido como La Isla, en donde lamentablemente tres personas fallecieron y varias más resultaron lesionadas.

Mencionar que entre los muertos, estaba el cuerpo de Fernando de 32 años de edad, originario del municipio de Jiquipilas, pero radicado en Tuxtla Gutiérrez (colonia Terán), quien desde hace dos años trabajaba para la empresa referida.

Este medio de comunicación logró una entrevista con Nayeli, (hermana del occiso), quien mencionó muchos datos con respecto a la postura de la empresa de turismo donde su hermano era parte de la plantilla de trabajadores.

Familiares de Fernando comentaron que la empresa les dijo que el seguro solo responderá por la unidad siniestrada, más no por el muerto / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

La hermana y aún con lágrimas en los ojos dijo que lo único que ellos querían es que la empresa se hiciera cargo de los gastos de traslado y funerarios, por lo que se trasladaron a la calzada Samuel León Brindis de la capital chiapaneca, colonia Caminera, en la calle los recibió una pareja de abogados, ellos les dijeron que lo único que les podían dar era un apoyo moral de 2 mil pesos, pero tenían que firmar varios documentos, y que la empresa aseguradora sólo respondería por el autobús, no por el muerto, y como la familia no recibió nada, los abogados les dijeron que le hicieran como quisieran, que ellos defenderían a la empresa a como diera lugar, así lo dijo Nayeli.

La hermana también declaró que los abogados les sugirieron que si querían que el seguro del IMSS les pagara, tenían que decir que Fernando no era trabajador, que era pasajero, pero ella dijo que no, que ellos querían que la empresa a la que su hermano trabaja, respondiera como tal pero no fue así.

“No se vale que la empresa Romo no responda por su empleado caído en cumplimento de su deber, porque sí trabaja ahí, andaba uniformado al momento del percance, los abogados no me quisieron prestar el documento para que le tomara una foto donde acreditaba a mi hermano como empleado, me dijeron que ni en sueños me darían ni por un segundo ese papel, lo doblaron y lo guardaron”.

La tarde de este viernes, el cuerpo fue entregado en el SEMEFO de Veracruz, la empresa funeraria Inhumaciones Cintalapa fue la encargada de trasladar los restos de Fernando a su tierra natal, la colonia Plan de Ayala del municipio de Jiquipilas donde sería sepultado.

No se sabe si familiares de Fernando demandarán a la empresa a fin de conseguir que pague no solo los gastos funerarios, si no que también indemnice a la familia del empleado.