¡Crisis de Combustibles! Empresario de Tuxtla llama a reducir uso del automóvil

Las promesas de los gobiernos de bajar los precios de los combustibles no se han hecho realidad, ante el incremento de los costos del litro de las gasolinas y el diésel la salida va a ser disminuir el uso del automóvil, dijo el contador público y empresario de Tuxtla Gutiérrez, Enoch Araujo Sánchez.

El ex presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, ex presidente municipal de la capital y empresario en la ciudad, expuso que ante los altos niveles de inseguridad hay que salir menos de la casa y con ello bajar el uso del automóvil.

Esto porque nada de las propuestas de los gobiernos de bajar los precios de los combustibles y de la energía eléctrica ha sido realidad, aquella frase de algunos gobiernos de que Pemex estaría en tu casa, el petróleo tiene que ver con muchas de las cosas de la vida de la familia, por lo tanto, el alza en sus precios nos van a alcanzar en diferentes productos que contienen sus derivados.

Colectiveros comentan que con la alza de la gasolina y aumento en el total de la entrega de cuenta, no existe un cambio cuando el pasaje aumenta / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Los costos de las gasolinas y diésel van a tener una modificación constante, y con ello, los productos, bienes y servicios se utilizan las familias van a tener impactos, ante este escenario lo mejor será utilizar menos tiempo el automóvil, las familias tienen que planearse para salir menos a sus diversas actividades en sus vehículos.

Enoch Araujo Sánchez / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Todas las empresas del tamaño y giro que sean se ven impactadas en sus actividades por los altos costos de los combustibles, ninguna actividad humana puede detener esta modificación constante, un día tienen un precio, otro día otro, pero siempre es hacia la alza, la realidad es que para muchas familias el carro ya no lo van a ver tanto fuera de casa, hora la inseguridad ha incidido en esto, hay que salir de casa solo si es necesario.

De esta manera va a bajar el consumo de las gasolinas, va a ser en automático, no por el método que nosotros desearíamos, pero eso es parte de la solución, tienen que ver estos aumentos con determinaciones de los gobiernos que no satisfacen y que no son del agrado de la sociedad, puntualizó, Araujo Sánchez.

