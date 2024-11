Empresarios de Chiapas lamentan la difícil situación económica y los cierres de empresas en 2024

"Al final del año y conclusión del sexenio, hubiéramos querido decir en estas fechas que el 2024 fue un excelente año, pero no; todavía estamos por debajo de las cifras de 2023. Es lamentable la situación económica que enfrentamos actualmente en Chiapas, lo que ha provocado cierres de unidades económicas y despidos de personal. En la última semana, se dio otro cierre de empresa, lo cual duele, ya que se perdió todo lo que se construyó para abrir sus puertas", señaló Guillermo Acero Bustamante, presidente de la CANIRAC.

El representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Chiapas agregó que muchas empresas se están sosteniendo en el punto de equilibrio sin obtener ganancias, y muchas otras están por debajo de este punto. "Era de esperarse que el 2024 fuera mejor que el 2023, esas eran las expectativas, pero nos encontramos con otro escenario."

Local Tras acuerdos, habitantes del Barrio San Francisco esperan retiro de migrantes

Guillermo Acero Bustamante, presidente de la CANIRAC / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

"Hago un llamado a todos los empresarios y a las autoridades estatales y federales para que potenciemos las cosas buenas que tiene Chiapas. Las situaciones negativas, como los casos de violencia, no debemos potenciarlas; aunque no debemos dejar de reconocerlas, no las exaltemos, ya que eso nos perjudica a todos, especialmente a la industria gastronómica", subrayó.

Acero Bustamante también destacó que el turismo es la principal línea estratégica de Chiapas y que es necesario fomentar la movilidad. "Muchos de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez no suben a San Cristóbal de las Casas, aunque esa ciudad los espera con los brazos abiertos. Este fin de semana se celebrará el Festival Servantino Barroco. También hay que visitar las playas, que están pasando por una situación muy difícil. Todos debemos colaborar, y esperamos una gran difusión de estas actividades".

No te pierdas, lee también: Protección y justicia: Colectiva 50+1 Chiapas respalda a la activista Mikeas Sánchez

Como parte de la promoción de las playas, que atraviesan una situación complicada, Acero Bustamante anunció que en enero se realizará un evento llamado "Un café en el mar" en Puerto Arista, municipio de Tonalá, con la participación de cerca de 20 barras de café, gastronomía y repostería. "Hay que perder el miedo que tenemos en Chiapas", concluyó el empresario restaurantero.

Acero Bustamante indicó que, aunque no hay un dato preciso sobre el cierre de empresas, de las 380 empresas afiliadas al padrón, un 3% han cerrado sus puertas, lo que impacta directamente en la generación de empleos, uno de los principales motores de la economía. "Si una economía fomenta el empleo, tendrá recursos y podrá inhibir la delincuencia", destacó.

Finalmente, expresó su confianza en el gobierno electo, encabezado por Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, y manifestó sus expectativas en torno a un escenario favorable. "El trabajo tiene que ser en equipo. La industria en el estado suma casi 300,000 empleos. Las empresas necesitan liquidez y apoyo al emprendimiento. Lamentablemente, la industria restaurantera necesita créditos y liquidez, y necesitamos el apoyo de todos", enfatizó.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️