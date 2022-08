Empresarios en Chiapas no han analizado la propuesta de la SEP, piden mejor educación

En el seno del sector empresarial no hemos analizado la propuesta educativa de la Secretaría de Educación Pública, presentado en las últimas horas, sin embargo, lo que queremos es una educación que genere progreso, no retroceso, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante.

Tras propuesta presentada el pasado martes por la dependencia federal, que pretende eliminar los grados escolares por fases de aprendizaje, el empresario de Chiapas insistió que los cambios que se generen en la política educativa, en los programas y planes de estudio tienen que ser hacia el progreso y el desarrollo.

Insistió en entrevista que se debe hacer siempre pensando en la permanencia de los alumnos en las escuelas en todos los niveles, no alentar el ausentismo, si resolver los porcentajes de reprobación, deserción y las bajas que se presentan por diversas causas, por lo tanto, la política educativa tiene que ser el eje fundamental del progreso y tiene que demostrarlo en los hechos.

Acero Bustamante añadió que la Canirac de manera independiente no se ha sentado al análisis de la propuesta educativa que plantea en la Fase 1 la de educación inicial, correspondiente a los primeros tres años de los niños, la Fase 2 será la de educación preescolar.

A partir de la Fase 3 se combinarán algunos grados escolares: Fase 3 será el equivalente a primero y segundo grados de primaria; Fase 4 será el equivalente a tercer y cuarto grados de primaria; Fase 5 será el equivalente a quinto y sexto grados de primaria; Fase 6 será el equivalente a primero, segundo y tercer grados de Secundaria.

Comentó que es el Estado Mexicano el responsable de la política educativa y el que está obligado a generar un los grandes resultados, lejos de que si nos gusta o no los cambios, en los hechos tiene que generar los resultados, estos tendrían que ser convincentes, no se trata de hacer cambios para que no funcionen, tienen que ser contundentes y congruentes, si bien no los hemos analizado, lo que deseamos son buenos resultados.





La educación tiene que ver con la Profesionalización del magisterio: CECH









El presidente del Centro Empresarial de Chiapas (CECH), Carlos Cruz Coutiño, dijo que uno de los grandes compromisos del Estado Mexicano sigue siendo la educación, por lo tanto, el compromiso tiene ser siempre hacia una mejoría del servicio, calidad que se demanda y la Profesionalización de los trabajadores para que cumplan de mejor manera con su labor de educar.

Luego de que en abril de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentara una propuesta para el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, en la que se planteaba eliminar los grados escolares para preescolar, primaria y secundaria, el empresario insistió que la propuesta tiene que ser siempre de mejorar en todo, establecer contenidos que respondan a las necesidades actuales.

En entrevista, Cruz Coutiño añadió que el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria tiene que pasar necesariamente por un cambio estructural, desde la calidad de la infraestructura física educativa, que garantice la atracción y permanencia de los educandos, que realmente cumpla con la formación y el desarrollo profesional docente, a inclusión y la equidad y la modernización del sistema educativo integral.





Centro Empresarial de Chiapas, sostiene que el cambio deberá demostrarte en los hechos lo que la sociedad exige, calidad y más calidad de la educación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Transformar el currículo de la educación básica, no es por ocurrencia, ni por determinación política, tiene que responder a necesidades muy puntuales, esto es urgente y es fundamental si queremos brindarle a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes las herramientas necesarias para construir sus conocimientos que les permitan trascender, queremos que nuestras niñas, niños y adolescentes desarrollen autonomía y pensamiento crítico, que compitan con el mundo, reiteró el empresario.

La formación ciudadana en las escuelas tiene que generar la creación de una cultura de la paz, de civilidad, de justicia, de respeto, de honestidad, de amor al trabajo, a los adultos mayores, se trata de ayudar a las nuevas generaciones a saber pensar y saber actuar para ser productivos y destacar en el servicio a la sociedad, comentó.

De la posible eliminación de los grados escolares en México, de acuerdo con el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, el Centro Empresarial de Chiapas, sostiene que el cambio deberá demostrarte en los hechos lo que la sociedad exige, calidad y más calidad de la educación