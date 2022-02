Empresarios en Tuxtla piden resolver el caso de Oxchuc y Altamirano

El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Guillermo Acero Bustamante, hizo un llamado a los grupos sociales del municipio de Ocosingo y Altamirano a construir acuerdos para solucionar sus diferencias políticas lo antes posible, debido a que la falta de libertad de tránsito afecta primeramente a los manifestantes y a los sectores de la producción, lo que más afecta es la seguridad, el abasto de combustibles, como de mercancías.

Dijo que tanto las agencias de viaje, como la hotelería y la industria de restaurantes de los municipios más directamente afectados por los bloqueos de carreteras como Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Altamirano y Comitán de Domínguez están laborando pero produciendo menos, mientras que las gasolineras no están abasteciendo el cien por ciento de la demanda del producto y no es posible llegar a la escasez.





“Los grupos tratan de hacerse presente, por nuestra parte seguiremos en pláticas con el gobierno del estado que tratan de hacer su parte, los delegados de gobierno tienen que saber negociar, saber qué tácticas existen para hacer una buena negociación, porque si ese eslabón no está fuerte definitivamente no va a haber buenas negociaciones, no queremos desalentar al turismo, ni la retención o secuestro de vehículos”, reiteró el empresario en entrevista.

Acero Bustamante pidió a las partes flexibilidad, ceder a favor de acuerdos, que no quieran ganar todo, hay que ceder, que sepan que muchas veces no es posible que ganen todo lo que tenían previsto para llegar a un buen acuerdo, ojalá los grupos indígenas confrontados en Oxchuc y Altamirano por la disputa del poder político pueden aterrizar acuerdos para el bien de los mismos municipios, para las regiones, como para la entidad.





Acero Bustamante, expuso que la industria de restaurantes y alimentos condimentados no ha logrado la plena recuperación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Expuso que la industria de restaurantes y alimentos condimentados no ha logrado la plena recuperación debido a la pandemia del Covid-19, “no hemos alcanzado los números que traíamos en el 2019”, debido a la celebración del 14 de febrero Día del Amor y la Amistad aumentamos un 10 por ciento la demanda de servicio, no obstante la promoción y los paquetes especiales que se ofertaron.

En búsqueda de la reactivación las empresas están estructurando un programa promocional de precios y servicios de los restaurantes, dependencias gubernamentales, escuelas de gastronomía y chef, en el que habrá catación de cafés y vinos, ponencias y pláticas, además de una mesa de negocios probablemente para el 11 al 17 de julio que se denominará Semana de la Gastronomía, comentó.

Mientras eso ocurre, informó, la industria restaurantera en su conjunto ha acordado no aumentar precios de la carta, no hay condiciones para ello, siguen las promociones, se mantienen precios desde el 2019, estamos confiados en que las ofertas y la colaboración entre empresas e instituciones para la atracción de visitantes a la entidad habrán de generar resultados, le apostamos a aumentar la afluencia.