Empresarios enfrentan mejoría económica tras pandemia: CANIRAC

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), enfrenta una franca mejoría en su economía, algunas empresas vivieron momentos trágicos, muy pocas siguen en números rojos pero en general se ha superado la letalidad del virus del Sars Cov2 (Covid 19), esto ha sido posible por el control de la enfermedad, las medidas sanitarias en los negocios y el personal vacunado, la gente sigue llegando a los restaurantes a consumir, explicó el presidente Guillermo Acero Bustamante.

En el marco de este 18 de junio, Día de la Gastronomía Sostenible, expuso que junto a las medidas sanitarias ha sido fundamental las promociones, el no subir los precios de las cartas en términos generales, aunque hay negocios que por los costos de los insumos aumentaron un 10 por ciento, en este año, los agremiados son 212 empresas en el estado, cada una con una plantilla de personal que va de 15 a 50 personas, o más en algunos casos.

Uno de los puntos fuertes para la recuperación de la economía en la industria restaurantera tiene que seguir siendo el control de la pandemia, los restaurantes han promocionado la prevención de la salud, ahora muchos negocios tienen ya el punto de equilibrio, no ganan mucho, pero ya no pierden, el estrés en la industria se ha ido superando, los negocios que no pueden ofrecer descuentos sirven el postre gratis, dijo.

Tres restaurantes cerraron por pandemia, uno ya abrió, estamos apoyando a los dos restantes que lo hagan, sin embargo, otros abrieron sucursales en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de Las Casas, en medio de la pandemia sigue habiendo oportunidades para invertir, tiene que haber una correcta administración, mencionó Acero Bustamante.

Existe representación en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque y próximamente en Villaflores y Tonalá, se trata de afiliar a más empresas, puesto que en el estado existen en la industria gastronómica unas 19 mil unidades económicas pero el 80 por ciento es informal, la mayoría no paga impuestos y derechos, solo los afiliados, tiene más beneficios ser formal que informal.

A partir de abril de este año la industria de restaurantes empezó a repuntar, aunque diciembre del 2021 fue bueno, fue difícil arrancar el 2022, el 10 de mayo rompió todas las expectativas, y aunque no es tan celebrado el día del padre este domingo 19 de junio, esperamos una importante afluencia, ojalá recibamos muchos comensales, añadió.

Precisó que los platillos pueden maridarse con los mejores vinos al gusto de los comensales o con las aguas frescas de frutas de la región, entre los platillos más demandados en los restaurantes, el que mayor demanda tiene en la diversidad gastronómica es el cochito, tanto de visitantes nacionales como internacionales, le siguen la barbacoa, picadillo, el mixiote, la pepita con tasajo, las butifarras, los embutidos de San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez.

Convocó a la población a seguir llegando a los restaurantes para asegurar que los negocios sigan creciendo, que sigan con utilidades, que siga conservando los empleos, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, donde hacen falta empleos, obviamente con las medidas sanitarias para cuidar la salud y proteger la vida, y los restaurantes tienen que seguirse capacitando para mantenerse en el proceso de recuperación de la economía, las empresas ya preparan la Semana Gastronómica del 11 al 17 de julio.