Empresarios hartos de bloqueos, piden libertad de tránsito en las carreteras

El presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Carlos Cruz Coutiño, sostuvo que los bloqueos carreteros en diversos puntos de la entidad están causando daños, por lo que es necesario una solución justa que permita a la población ejercer a plenitud sus derechos y la libertad de tránsito.

El dirigente del sector productivo de Chiapas, enfatizó que es lamentable la obstrucción a la vía de comunicación que enlaza a San Cristóbal de las Casas con Palenque y Villahermosa, Tabasco, a la altura del municipio de Oxchuc, la sociedad desea ejercer su libertad, pero esta se ve obstruida de manera frecuente.

Por otra parte, entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas a la altura del municipio de Chiapa de Corzo, es frecuente la toma de la caseta de la autopista, que afecta a todos los sectores de la sociedad, lo mismo que el tramo San Cristóbal de Las Casas – Comitán de Domínguez a la altura de Teopisca.





El presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Carlos Cruz Coutiño, sostuvo que los bloqueos carreteros están causando daños en la entidad





En un comunicado, Cruz Coutiño insistió que urgen soluciones justas apegadas a derecho para que las y los chiapanecos podamos hacer uso de nuestras libertades de transitar sin obstáculos en las carreteras, por donde también transitan productos, bienes y servicios hacia los distintos municipios.

En ese sentido, pidió diálogo con las instituciones públicas para conocer la realidad de la problemática y estar en condiciones de contribuir desde la iniciativa privada a la búsqueda de soluciones, es nuestro interés el poder mantener una comunicación constante con las instancias públicas responsables de garantizar el correcto desarrollo de las actividades sociales y comerciales en la entidad.

Ante los constantes bloqueos carreteros, es necesario que se refuercen los canales de interlocución con los organismos, cámaras, colegios, asociaciones civiles y con todas las estructuras de la sociedad organizada, si se liberan las vías de comunicación serán de gran beneficio para la sociedad.

Mientras que en Teopisca la inconformidad de un sector de la población tiene que ver con el rechazo al Concejo Municipal nombrado en junio por el Congreso del Estado y la petición de designar a una nueva autoridad municipal, en Oxchuc, los conflictos se sustentan en la falta de acuerdos para realizar elección de sus autoridades municipales por sistemas normativos internos.

Oxchuc es el único municipio de Chiapas que realiza elecciones por sistemas normativos internos, el primero no realizó en marzo del 2019, el segundo en diciembre del 2021 pero por violencia no concluyó, está en proceso un tercero pero los actores políticos no construyen acuerdos.