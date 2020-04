Empresarios piden que disposición de cierre a la venta de bebidas alcohólicas sea pareja

San Cristóbal de Las Casas.- Diferentes sectores de Pequeñas y Medianas empresas han criticado la disposición que ha emitido el Ayuntamiento de San Cristóbal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como parte de las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General, con el que se da seguimiento a las acciones de la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, determinando prohibir la comercialización de bebidas alcohólicas, en cualquiera de sus modalidades, a partir del martes 31 de marzo y hasta las 24:00 del 30 de abril del 2020.

Los comerciantes quienes pidieron el anonimato han dicho que lo malo no es la disposición, sino que “no será parejo para todos, pues sabemos que en la zona norte de la ciudad, no suspenderán y que los más fregados somos los que tratamos de trabajar de la manera más regular posible y aun así es sabido que las autoridades no harán nada”.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

En un comunicado de fecha 31 de marzo de 2020, firmado por la alcaldesa de esta ciudad y Margarita Gutiérrez, de Servicios Públicos, refieren que esta medida forma parte de las acciones encaminadas frente a la emergencia sanitaria derivada por el Virus SARS-CoV2, causante del COVID-19 y se apega al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y aplicará para bares diurnos, cantinas, cervecerías, botaneros, discotecas, etc., así como supermercados, tiendas de autoservicio, centros comerciales, depósitos, tiendas de abarrotes y departamentales.

En un oficios dirigido a todos los establecimientos comerciales que expendan o suministren bebidas alcohólicas, así como al público en general, se informa que esta indicación se adscribe a los artículos 4, 18, 31 de la Ley de Salud de Estado en materia de Control Sanitario de Establecimientos que Expendan o Suministren Bebidas Alcohólicas.





De igual forma, se hace del conocimiento que aquellos propietarios, encargados o administradores de dichos establecimientos, que incumplan con esta disposición, será acreedores a sanciones administrativas que pueden derivar con la suspensión o clausura definitiva.

Y es que los empresarios argumentaron que en los barrios El Cerrillo, Tlaxcala, San Ramón, Colonia Nueva Maravilla, San Diego, San Antonio, a diario se reúnen grupo de personas con problemas alcohólicos, ya que los negocios no cierran las ventas; “lo tenemos comprobado cuando ha habido elecciones que es poco tiempo, ahora que será por más tiempo”.

Por último urgieron que las autoridades tomen medidas sanitarias en contra de las personas que por la venta desmedida de alcohol en estos negocios clandestinos, se quedan tirados o dormidos en las calles.

/BJ