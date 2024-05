En 5 años no ha habido inseguridad grave en Chiapas: AMLO

En la conferencia matutina transmitida desde Tapachula, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la situación de seguridad en el estado, en el contexto de su visita para dialogar con el presidente de Guatemala.

El presidente reconoció que en los últimos tiempos, incluyendo ayer, ha habido enfrentamientos en Chiapas que han resultado en pérdidas de vidas humanas. Mencionó el reciente asesinato de una candidata en La Concordia, subrayando que esta región ha sido escenario de varios conflictos, especialmente en Motozintla, Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Concordia. "De acuerdo a la información que tenemos se están enfrentando dos grupos".





López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está actuando para reforzar la vigilancia y que estas acciones continuarán. "La materia de seguridad en Chiapas es lo que más me preocupa como presidente. Pero al mismo tiempo, quiero expresar que en 5 años no hemos tenido problemas graves de inseguridad en Chiapas. Dudan de lo que estoy diciendo, me gustaría que me mostraran datos de todos esos delitos."

El presidente pidió revisar los datos de delitos en Chiapas para confirmar su afirmación de que, en términos de homicidios, el estado ocupa los últimos lugares a nivel nacional. Comparó la situación con otros estados como Colima y Guanajuato, subrayando que Chiapas es uno de los estados con menos homicidios. "Dudan de lo que estoy diciendo, me gustaría que me mostraran datos de todos esos delitos", retó.

Chiapas ocupa el número 26 en homicidios dolosos, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

López Obrador prometió que antes de finalizar su mandato, se abordarán todos los problemas de inseguridad en la región. Señaló que ya se han desplegado alrededor de 900 elementos de seguridad y que se están construyendo dos puentes importantes en la zona. Sin embargo, reconoció que la delincuencia ha afectado la construcción, ya que algunos trabajadores han optado por no continuar debido a la inseguridad.

Señaló que hay 6,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en Chiapas y propuso la construcción de cuarteles adicionales en Chicomuselo, Frontera Comalapa y La Concordia para aumentar la vigilancia y mejorar la seguridad en estas zonas conflictivas

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, presentó un informe detallado sobre la incidencia delictiva en Chiapas y el despliegue de fuerzas de seguridad en el estado, abarcando el periodo de diciembre de 2018 a abril de 2024.

Incidencia Delictiva

Chiapas ocupa el lugar 22 a nivel nacional en el delito de narcomenudeo, con una tasa de 104.87 casos por cada 100 mil habitantes. En otros delitos, el estado se posiciona de la siguiente manera:

Robo de transporte: 24º lugar, tasa de 5.09.

Lesiones dolosas: 30º lugar, tasa de 81.6.

Robo a casa habitación: 32º lugar, tasa de 29.28.

Feminicidio: 22º lugar, tasa de 3.28.

Robo a transportistas: 25º lugar, tasa de 1.3.

Violación: 24º lugar, tasa de 41.7.

Violencia familiar: 29º lugar, tasa de 307.33.

Robo de vehículo: 20º lugar, tasa de 71.09.

Robo a negocio: 32º lugar, tasa de 32.8.

En cuanto a homicidios dolosos, Chiapas se encuentra en el 26º lugar con un total de 842 casos, y en la tasa por cada 100 mil habitantes, ocupa el lugar 31 con 15 casos.





Despliegue de Fuerzas de Seguridad

Ojeda Durán destacó el despliegue de fuerzas de seguridad en el estado. La Policía Estatal cuenta con 7,373 efectivos reales y 6,267 operativos, mientras que la Policía Municipal tiene 5,104 efectivos reales y 4,338 operativos. En total, hay 12,477 efectivos reales y 10,605 operativos, concentrados principalmente en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Palenque y Comitán.

Por parte de las fuerzas federales:

Marina: 2,250 efectivos reales, 1,800 operativos.

Ejército: 9,973 efectivos reales, 9,076 operativos.

Guardia Nacional: 6,565 efectivos reales, 5,910 operativos.

En total, las fuerzas federales suman 18,788 efectivos reales y 16,786 operativos.

Aseguramientos en Chiapas

Durante el mismo periodo, las autoridades lograron importantes aseguramientos, incluyendo:

3,280 kilos de marihuana

31,379 kilos de cocaína

544 kilos de metanfetaminas

126 ampolletas de fentanilo

21 pastillas de fentanilo

1,754 detenidos

Más de 1 millón de dólares

Más de 16 millones de pesos en efectivo









Sembrando vida permite que la gente no siga migrando: AMLO





Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema del fenómeno migratorio y la cooperación entre México y Guatemala. AMLO celebró la elección de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, calificándolo como un gobernante sensible y un digno representante del pueblo guatemalteco.

El presidente mexicano subrayó la importancia de la historia de amistad y respeto entre ambos países, destacando que esta relación facilitará una mejor cooperación tanto económica como social.

López Obrador resaltó que, a pesar del poco tiempo que Arévalo lleva en el cargo, ya se están planeando proyectos conjuntos que tendrán continuidad y contribuirán significativamente a enfrentar el fenómeno migratorio.

"La gente no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad", afirmó AMLO, subrayando la importancia de programas como Sembrando Vida, que se aplica tanto en Chiapas como en Guatemala. Según el presidente, este programa ha mostrado resultados positivos al reducir la migración en las áreas donde se implementa.

El mandatario mexicano sugirió que, además de mantener estos programas, sería beneficioso reforestar áreas devastadas, particularmente con árboles de caoba, para generar más empleos y aprovechar el potencial natural de Chiapas y Guatemala. AMLO recordó que la caoba de esta región era altamente valorada y exportada a Europa, y planteó la posibilidad de revivir esta actividad económica.





Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas y Luisa María Alcalde, secretaria de gobernación, en la mañanera desde Tapachula, Chiapas/Foto: Alejandro Gómez / Diario del Sur





"El trabajo es lo que va a resolver el problema, no los muros o la militarización", enfatizó López Obrador. Añadió que la mayoría de las personas migran por falta de opciones y que desean permanecer con sus familias en sus comunidades de origen.

AMLO destacó también la actitud favorable del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia Guatemala, expresando su confianza en que esta cooperación se materializará en acciones concretas para apoyar al pueblo guatemalteco.

Además, el presidente mexicano mencionó el inicio del proyecto de reconstrucción del tren de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, con la intención de extenderlo hasta Guatemala. Esta iniciativa, junto con otros proyectos conjuntos, se discutirá en el encuentro con el presidente Arévalo.

López Obrador concluyó resaltando la riqueza cultural de la región, particularmente la herencia maya, y expresó su optimismo sobre el avance en la cooperación con el nuevo gobierno de Guatemala. "Considero que vamos a avanzar bastante con el presidente Arévalo", finalizó.









Su retiro lo pasará en Palenque





"Me da mucho gusto estar en Chiapas, es mi tierra. Ahora que termine mi mandato en 4 meses me vengo a vivir a Palenque, Chiapas," señaló AMLO en su conferencia matutina transmitida desde Tapachula.