En aumento agresiones y feminicidios en Chiapas, esto es lo que se sabe

"Las agresiones a mujeres y feminicidios van en aumento en Chiapas desafortunadamente nunca van a coincidir las cifras de instituciones públicas y la sociedad civil con datos más apegados a la realidad. Si bien hace falta denuncia, también falta investigación, sanción y castigo a los agresores con toda la ley. La impunidad ha dado poder a los agresores y eso no se vale, dijo la maestra Kyra Núñez de León representante de la Red Chiapaneca por laParidad Efectiva (REPARE).

Dijo que las cifras son una trampa, las feministas registramos desapariciones, homicidios y asesinatos como feminicidio porque involucran a una mujer y no lo podemos llamar de otra manera pero muchas veces no se inscriben como tal y en 2022 en Chiapas van 55 muertes violentas, que deben considerarse feminicidios, comentó. Siendo importante citar que el Comité Nacional de Seguridad Pública considera solo 8 feminicidios a marzo.

Lee más: Más patrullajes, pide población para prevenir feminicidios

Las agresiones en contra de las mujeres y los feminicidios van en aumento en Chiapas / Foto: Cortesía FGE

Dijo que lo que une a las feministas y organizaciones es que las muertes violentas son feminicidios pero eso no cuenta a la cifra oficial, las instituciones de procuración y administración de justicia no lo reconocen y eso es una injusticia, cita.

Comentó que las carpetas de investigación de desapariciones, muertes violentas, feminicidios calificados como tales deben verse con la idea de que fueron provocadas, en síntesis es feminicidio por eso no cuadran las cifras; hay mucho más de lo que se reporta, en marzo en reunión en el Congreso del Estado y organizaciones civiles se reportó mil 021 muertes violentas del 18 de noviembre de 2016 cuando se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas al 2021.

Kyra Núñez de León, representante de la asociación civil Red Chiapaneca por la Paridad Efectiva / Foto: Cortesía Kyra Nuñez de León

Señaló que la violencia va en aumento y si no hay denuncia no hay carpeta de investigación, si la carpeta de investigación no toma en cuenta que la muerte fue con violencia no cuadra lamentablemente, este año solo se reconocen 7 feminicidios los expedientes no parten de que el agresor es hombre “probablemente las autoridades las resguardan por su imagen, estamos en una crisis de derechos humanos contra las mujeres”, añadió.

“Las organizaciones haremos no vamos a soltar el tema queremos justicia, no más violencia, no más muertes, no más agresiones, el sistema de procuración y administración de justicia tiene que ser más contundente, no solapar a los agresores, no más omisiones, ni más violaciones a la ley por falta de investigaciones”, concluyó

Según el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas de enero a 11 de abril reportan de 2022 se reportan 55 muertes violentas de mujeres, 7 feminicidios en grado de tentativa, 69 mujeres y niñas desaparecidas, 106 denuncias de violencia y 38 casos de violencia sexual.

De enero a 11 de abril reportan de 2022 se reportan 55 muertes violentas de mujeres / Foto: Cortesía FGE

DESAPARECIDAS EN CHIAPAS

Wendy del Carmen Hernández Méndez - Ocozocoautla

Elizabeth Méndez Hernández - Tenejapa

María Elda Hernández Castro - Tuxtla Gutiérrez

Yamileth Guzmán López Huehuetán

Jacqueline Pérez Vázquez - Tonalá

Jaqueline Monserrat Aguilar Hernández - Ocosingo

Dulce Fernanda Aguilar López - Ocosingo

Margarita Concepción Rosas Gómez - Mazatán

Ydalmari Hadai Martínez Ballina - Palenque

Niña Camila García Cordero - Huixtla

Cleopatra Caballero Calleja - Comitán