En Chiapas aún no se confirman casos de coronavirus; cuatro sospechosos y en estudios

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, aseguró que en este momento no existe un solo caso de coronavirus en Chiapas, el único paciente que hubo ya superó el virus y la enfermedad al cien por ciento, se tienen cuatro casos sospechosos en estudios y bajo vigilancia estricta.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos y diabetes, tienenas probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, neumonía o dificultad respiratoria, explicó.

Cruz Castellanos se reunió a puerta cerrada con los legisladores encabezados por la presidenta, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y la secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Congreso del Estado, Sonia Jonapá, dónde explicó que que para la prevención del coronavirus (COVID 19) se requiere de la participación de la sociedad.









Informó que la red hospitalaria cuenta con el equipamiento para hacer frente a la enfermedad, pero dijo que el existo está en la prevención. Pidió que al toser o estornudar hay que coubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable y tirarlo a la basura, o utilizar el ángulo interno del brazo, nunca con las manos, posteriormente hay que lavarse las manos con agua y jabón.

Pidió acudir a revisión médica y no automedicarse, evitar contacto con otras personas, evitar besos y no saludar de mano, estás medidas no farmacológicas son las más eficaces para evitar que las enfermedades respiratorias se contagien a otras personas.

Hay que acudir al médico de manera urgente ante malestar general, fiebre, tos o estornudos, dificultad respiratoria, para evitar que se propague el virus, enfatizó Cruz Castellanos.





Los diputados Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, valoraron la importancia de fortalecer la coordinación de las instituciones del sector salud y garantizar la capacidad hospitalaria para responder ante cualquier contingencia.

De los 40 diputados, estuvieron presentes varios legisladores.

