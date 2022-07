Tuxtlecos siguen obstruyendo la calle con objetos, comienzan los operativos

El operativo para conseguir un libre tránsito en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ya está puesto en marcha y las autoridades de tránsito Muncipal tienen la tarea de que en cuanto vean una zona apartada en banqueta o calle deberán retirar los objetos y llevarlos a instancias correspondientes.

Ante esto, los comerciantes son los más molestos pues afirman que los automóviles tapan la entrada y eso causa pérdidas, por lo cual necesitan tapar la banqueta para no perder clientela.

En la ciudad capital es muy común que los vecinos, dueños de negocios e incluso los mismos altos mandos tapen las entradas de sus domicilios / negocios con algún objeto, pues desde hace mucho tiempo que los uniformados se olvidaron de esta falta cívica y no había sido penada; no obstante luego de las constantes reiteraciones ya han comenzado los programas para evitar lo anterior, las multas para aquellos que no quieran que sus cosas sean retiradas van desde 11 a 40 Unidades de Medida (de 955.68 pesos a 3 mil 475 pesos) o arresto de 13 a 24 horas.

Por lo anterior, los dueños de los negocios son los más molestos pues afirman que esto sirve para ayudarle a su clientela ya qué hay vehículos que se estacionan durante todo el día y tapan la entrada de sus locales por lo cual se vieron obligados a cometer esta falta cívica, ya que no hay permisos especiales para esto, por lo que buscan una solución.





Los comerciantes son los más molestos pues afirman que los automóviles tapan la entrada y eso causa pérdidas / Foto: SSPYTM





“No lo hacemos por gusto, si un vehículo se estaciona durante todo el día significa que no tendremos la misma clientela porque tapan la vista, las personas de lejos no ven si estamos abiertos o cerrados o a veces ni se alcanza a percatar que vendemos, no es por gusto, es por necesidad que hacemos esto” Mario Hernández, Moreliana.

La orden es específica, aquellas patrullas que vean domicilios o negocios con lugares apartados con botes, aranceles, cubetas, piedras, cualquier objeto que obstruya el libre tránsito deberá ser retirado y llevado a instancias correspondientes en donde tendrán 3 días para recoger sus objetos pagando su correspondiente multa derivado de la falta cívica (no delito) que realizaron.