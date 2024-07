En Chiapas ERA enfrentará serios problemas en materia de seguridad: Abogado

En Chiapas el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, va a enfrentar a partir del 8 de diciembre de este año en que tomará posesión como gobernador constitucional, serios problemas en materia de seguridad pública y en materia económica, supuestamente quieren realizar en Tapachula una capital económica, eso es lo que se especula, sin embargo no vemos ninguna actividad tendiente a resolver esa problemática con esa promesa de campaña; no se ve nada que se esté preparando para enfrentar esa situación, dijo el abogado Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados.

Implica actividades de tipo internacional con Centroamérica, implica la necesidad de traer una nueva estructura, una nueva secretaría, no veo nada, se necesita preparar a la gente que podría atender el tráfico internacional de un país a otro que es la aplicación del derecho internacional y de leyes; en materia de transacciones se requiere de un corredor público, el notario a veces lo sustituye, sin embargo hay solo tres corredores, dos en Tuxtla Gutiérrez y uno Tapachula, pero mínimo se requieren 200 corredores públicos para que se atiendan la capital económica de Tapachula.

También tienen que afectarse trámites ante la Secretaria de Economía federal y preparar a todos los funcionarios estatales que van a atender el tema, se trata de que puedan generar los resultados que se desean y la Barra Chiapaneca de Abogados ha ofertado la posibilidad cursos a los que han que estarán en esas responsabilidad del gobierno del estado para enfrentar esos retos, indicó en entrevista.

Otro aspecto que va ligado a la solución de la inseguridad y de la economía es el problema agrario entre Chiapas y Oaxaca con la perdida para el estado de 160 mil hectáreas de terrenos, que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó sus efectos, Chiapas ya lo cumplimos sentencia del 2021, ya entregó esas tierras y Oaxaca no tiene prisa para a atenderlo pero aunque ya no hay sentencia se firmó convenio entre ambos estados y reforma a su Constitución para dar cumplimiento y el procedimiento se encaminó, y que el nuevo gobierno del Estado deberá atender a partir del próximo 8 de diciembre de este año.

El abogado de Chiapas considera que la solución de los problemas de inseguridad, de justicia, de paz y de economía pasan por los perfiles en la designación de los funcionarios públicos, un jurídico que no sepa echará a perder el problema, esos son grandes retos, sobre todo porque la inseguridad está en todas partes, en La Concordia, en Villaflores, Comitán de Domínguez, en San Cristóbal de las Casas, en Frontera Comalapa, en Chicomuselo, Tapachula, Ocosingo, Tila, Oxchuc, Tuxtla Gutiérrez y en todas partes, donde tenemos problemas porque se introduce la delincuencia organizada y exige pago de piso, a parte someten a la gente a terrorismo, no puede producir y no hay posibilidad de que el estado prospere porque te está de por medio un grupo que evita que la gente pueda trabajar unos demanda es seguridad para trabajar, certeza jurídica, para producir.

En la exigencia y reclamo de justicia y paz de parte de la sociedad en casi no todos los municipios de Chiapas está el análisis que el gobierno de Chiapas tiene que hacer a la propuesta de reforma al Poder Judicial Federal, son muchos los retos que tiene el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, y don muchas las cargas, se necesita verdaderos abogados para que atiendan los asuntos delicados del estado de Chiapas.

Los pendientes no solo son en inseguridad, también los desplazamientos internos forzados, en Frontera Comalapa hay desplazados por la violencia, lo mismo en Chicomuselo, en Tila, en Pantelhó, en Chenalhó, en Aldama, entre otros, hay muchas injusticias, desplazados, asesinatos, extorsiones. En Pantelhó hay 19 personas desaparecidas desde julio del 2021 y dos familias unas 300 personas están desplazadas en San Cristóbal de las Casas, en Chenalhó del ejido Puebla hay casi 300 personas desplazadas desde el 2016 en San Cristóbal de las Casas.

En Tila se había desplazado casi todo el pueblo por la disputa del territorio, y aunque han regresado algunos, el problema de fondo no se resuelve y lo que ha faltado es que se aplique la ley, se haga justicia y se resuelva cada uno de.los casos, y no andar en temas de políticas, hay que designar a las personas adecuadas, gente especializada, hay que restablecer el Estado de Derecho, el problema es que hay quienes no pueden resolver los problemas pero lo hacen más graves y más se prolonga el clamor de justicia, muchos tienen maestria y doctorado pero no tienen conocimiento y no saben resolver los problemas sociales, abundó Cruz Solís.

Con la aplicación de la ley tienen que resolverse tres elecciones en Pantelhó, Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal, donde tienen que resolverse mediante elecciones locales extraordinarias, tiene que nombrarse a las autoridades con el voto popular pero primero hay que pacificar car la región, la gente se queja de la presencia de la Guardia Nacional en muchos territorios pero no hace nada y es un contrasentido, la exigencia es la solución de los conflictos que se generaron primero por el abano de los gobiernos y por el crecimiento de los grupos de inseguridad y de poder, hay un abandono de funciones públicas de las instituciones de los tres niveles de gobierno, lamentablemente la inseguridad está en todas partes, apuntó Servando Cruz.

La falta de seguridad es la que reclamamos los chiapanecos, esa atención que debería ver y que le va a corresponder resolver es a don Eduardo Ramírez Aguilar, este gobierno ya se va y dicho sea de paso nunca se preocupó para resolver esta problemática, tiene un paquete muy delicado y de mucha trascendencia, recibe un estado convulsionado, un estadio de sitio, está grave el asunto y requiere de la ayuda de todos los chiapanecos, y la Barra Chiapaneca de Abogados ya le informamos que estamos dispuestos a colaborar en lo que necesite para obtener la paz pública y el progreso de Chiapas, acotó.

