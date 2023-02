El matrimonio igualitario es una realidad en Chiapas desde hace seis años, ha sido posible después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de julio del 2017, para invalidar los artículos 144 y 145 del Código Civil del Estado, que eran inconstitucionales y por lo tanto, se invalidaron esos elementos, a partir de esa determinación, se inició un proceso de seis meses para poder hacer tanto la actualización de la documentación de las actas de matrimonio y la capacitación de los jueces del Registro civil y desde entonces se ha realizado con normalidad la unión legal entre personas del mismo sexo, informó el representante del colectivo Unidos Diferentes, Héctor Estrada Avelar.

Lo que existe es el desconocimiento de algunos jueces nuevos en las Oficialías del Registro Civil que no saben que es una realidad el matrimonio igualitario, pero son muy pocos los que desconocen la historia, la mayoría sabe bien que es completamente legal, y se han efectuado sin ningún problema, cuando hemos recibido en el colectivo Unidos Diferentes alguna denuncia sobre complicaciones de trámites, se ha acudido a la Dirección General del Registro Civil en Tuxtla Gutiérrez y se ha resuelto el asunto y se ha facilitado, han habido muchos matrimonios igualitarios con absoluta normalidad.





#LGBTQ | 🌈 ¡Una necesidad legal! El matrimonio igualitario es una realidad en Chiapas



Los problemas o los rechazos o los desconocimiento a de los jueces se resuelven en la Dirección General del Registro Civil, quienes tienen ya todo el conocimiento y la vía de qué hacer en estos casos, y no ha habido mayor complicación, no se descarga que haya complicaciones por el desconocimiento de las disposiciones legales, insistió.

Pero aclarando el tema con las autoridades centrales esto se tiene que destrabar en todos los casos, los derechos de la población de la diversidad sexual se ejerce, se realiza como cualquier otro trámite, como cualquier otra pareja heterosexual o no, son exactamente los mismos requisitos para el matrimonio igualitario, la misma documentación, los mismos tiempos de tramitación en las Oficialías del Registro Civil, la que corresponda de acuerdo a la dirección de los domicilios, de acuerdo donde convenga hacerlo, no debe haber problemas para ello, en la mayor parte del país es legal y en Chiapas ya han habido muchos eventos, por instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó.





Ojalá que el Congreso del Estado pueda darle cabida y avances a estas iniciativas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Estrada Avelar insistió que el reclamo al Estado Mexicano y al Gobierno de Chiapas en particular, por el que tenemos muchas denuncias es en el reconocimiento de identidad, las personas trans siguen buscando este reconocimiento de identidad, no es más allá de un capricho, sino una necesidad legal, porque ellas viven en su realidad de identidad y la documentación no coincide generalmente con ellos o con ellas y se convierte en una complicación permanente, se convierte en un pretexto de discriminación, en un pretexto de dificultad en procedimientos administrativos y esto hace muy difícil la vida de las personas trans.

Aunque ya se han realizado juicios para hacer cambios de identidad en Chiapas, muchos, nos e cuántos, con muchísimos, si hay varias personas en Chiapas que han realizado este reconocimiento de identidad, la homogenización de sus documentos, acta de nacimiento, pero sigue siendo un proceso muy largo, se necesita de un amparo para que se obligue al Registro Civil a qué haga estas modificaciones a los registros oficiales de identidad, el Congreso del Estado tiene ya dos iniciativas durante las últimas dos legislaturas para crear un procedimiento para que las personas puedan acudir a hacer este trámite, estrictamente apego a derechos humanos, para que se acompañe a las personas a realizar este trámite, existen falsas ideas, no se trata de eliminar el acta anterior, o eliminar y borrar la identidad de las personas, se trata de actualizar su identidad y queda bajo registro la anterior, por cualquier asunto que pudiera ser estrictamente legal.





Ojalá que el Congreso del Estado pueda darle cabida y avances a estas iniciativas que se han quedado en el archivo de las legislaturas pasadas, abundó el represente de Unidos Diferentes.

Si bien es una realidad el matrimonio igualitario, aunque no se dio por reforma legal en Chiapas, en contraste, también han habido divorcios aunque no tenemos registro de cuántos, hemos sabido que han habido separaciones de parejas del mismo sexo que se han casado como cualquier otra pareja.

Con el matrimonio igualitario, dijo, se pueden acceder a los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual, es el mismo procedimiento, son las mismas leyes que las protege, una pareja del mismo sexo tiene derecho a la seguridad social, a la pensión, a la vivienda, protegen a los hijos de la misma manera, con todas las garantías y derechos.