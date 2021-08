En Chiapas, mujeres indígenas están sometidas por usos y costumbres: Patricia López

La razón por la que los pueblos y comunidades indígenas violentan los derechos de las mujeres radica mucho en lo que llaman usos y costumbres, en lo rural es de una forma y en lo urbano de otra, las mujeres son doblemente vulneradas, por el hecho de ser mujer, a veces tiene que pedir perdón y permiso para alzar la voz y la mano, afirmó la Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas de Chiapas (COEMICH), Patricia Díaz López.





Lo que en las ciudades se está haciendo más común la participación de las mujeres en muchos ámbitos, en los pueblos originarios no es así, a pesar de los avances en la legislación nacional y estatal, en las comunidades indígenas de Chiapas no ocurre lo mismo, no es lo mismo para quien tiene profesión y quién no lo tiene, enfatizó.

Ningún sistema normativo interno de las comunidades debe violentar derechos humanos pero en el caso de las comunidades de Chiapas los llamados usos y costumbres se han entendido como el ejercicio del derecho y del poder a favor de los hombres, no así de las mujeres, vivir en las comunidades para las mujeres es un gran desafío, no es lo mismo en el municipio de Chamula que en otro que tiene diferente cosmovisión, añadió.









Díaz López añadió que por ser candidata a puesto de elección en las comunidades indígenas de Chiapas se es víctima de agresiones y a veces hasta en la misma familia se culpa a la víctima, muchas veces se quiere a la mujer sumisa, callada, para muchos hombres una buena mujer es la que no levanta la voz, cuando no se cumple se imponen sanciones sociales.

A pesar de los riesgos tenemos que seguir rompiendo estereotipos, si una pudo ser candidata otra también, en la medida en que haya más mujeres indígenas participando en la vida política, económica, social y cultural seguiremos venciendo barreras, el desafío para quienes ganaron elección el 6 de junio pasado es que nadie gobierne o mandé por ellas, tienen que ejercer sus derechos en plenitud y el Estado Mexicano tiene que garantizar esas condiciones de seguridad, subrayó.

Sin duda que inspiramos a otras mujeres y niñas, tenemos que hacer consciencia, las mujeres que han han participado en el proceso electoral local y federal 2021 aún no ganando henos dejado sembrada una buena semilla, hombres tienen que entender que merecemos todos el mismo respeto, los mismos derechos y las mismas oportunidades, añadió Patricia Díaz, socióloga egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas.