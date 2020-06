En Chiapas no es posible aplicar la tarifa eléctrica 1F: Raúl Bonifaz

En Chiapas no es posible aplicar la tarifa eléctrica 1F, porque entonces las tarifas domiciliarias serían de diez pesos y las comerciales de veinte, ello a pesar de que la entidad es una de las grandes generadoras de energía eléctrica a través del complejo hidroeléctrico de la cuenca del Río Grijalva, sostuvo el diputado federal Raúl Eduardo Bonifaz Moedano.

No obstante el compromiso que ha emitido el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de atender todas las quejas de las y los diputados de cada estado, esta petición en particular no será posible, enfatizó el legislador de Chiapas por Morena.





Lee también: En Aeropuerto Ángel Albino Corzo pasajeros pasan por ocho módulos del filtro sanitario





Según el legislador, no habrá por parte de la CFE cortes de energía eléctrica durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, además, la paraestatal está en trabajo constante con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para analizar la problemática, modelar una tarifa y revisar los municipios en resistencia y la deuda a la institución.

Bonifaz Moedano abundó que se ha entregado un pliego de demandas que incluyen el exhortó a la paraestatal y a la Comisión Reguladora de Energía, para que revisen el esquema tarifario que se cobra al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, ha tenido aumentos de casi 400 por ciento desde que se implementó el modelo tarifario en diciembre de 2017.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





También se ha pedido a la CFE, a la CRE y a la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que durante la epidemia por el COVID19 implementen un programa de facilidades de pago por el servicio de energía eléctrica en Chiapas, en beneficio de la economía familiar y de las micro y pequeñas empresas.

Por otra parte, expuso que se ha solicitado a la SHCP, a la CRE, y a la CFE, que establezcan un programa de apoyo para postergar los pagos por el servicio de energía eléctrica a los organismos operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado para que no se vean afectados por el corte del servicio de energía.





Local En Chiapas una expresión de la violencia de género ha sido la simulación tolerada





Ello, hasta que el Consejo de Salubridad General decrete la suspensión de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, ante la pandemia SARS-COV2 (Covid-19).

Recientemente la Comisión Federal de Electricidad publicó que enfrenta un déficit de 11 mil millones de pesos por la falta de pago de estados o municipios por el servicio eléctrico, la falta de pago se concentre en al menos tres entidades: Estado de México, Tabasco y Chiapas.

A finales del sexenio anterior el gobierno del estado ofreció a la CFE un edificio público denominado Plaza de las Instituciones a cambio de la condonación de una deuda de dos mil millones de pesos, que albergaría a las oficinas de la dependencia federal, pero no se concretó.





/JO