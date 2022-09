Padres de familia prohiben a sus hijos asistir con cabello largo o pintado a la escuela

Este viernes se cumplió la primera semana de clases por parte de los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 13 ubicado en la zona oriente de la ciudad, los alumnos disfrutaron de sus primeros días presenciales con las nuevas reglas entre las que destacan el cabello largo y el uso de tinte de este sin que les afecte en el historial académico, sin embargo, casi no se encuentran estudiantes que hagan uso de esto pues afirmaron que son los padres quienes no los dejan.

Se completó la primera semana de clases de manera exitosa en Tuxtla Gutiérrez y ahora la polémica surge con el cambio de reglas por parte de la SEP de manera Nacional en donde mencionaron que el cabello largo no será un impedimento para estudiar, hecho que fue aceptado de buena manera por los estudiantes pero no tanto por los padres quienes afirmaron que seguirán enviando a sus hijos como ellos fueron a la escuela pues es un lugar en el que también se debe exigir la disciplina.

“No sabemos quien lo dijo pero mientras mi hijo siga viviendo conmigo vendrá con el uniforme adecuado, con el cabello sin ser pintado y corto, este es la segunda familia de mi hijo y como padre quiero que se respeten las reglas así como en casa, veo que muchos papás pensamos igual porque no hay alumnos con el cabello pintado ni largo en esta escuela” Josué Padilla, padre de familia.

Sobre lo anterior, los estudiantes afirmaron que aunque es un buen cambio, al final del día harán lo que sus padres les digan para evitar que los castiguen o para evitar peleas pues es una situación que les da igual por el momento ya que no están pensando en cambiar el color de su cabello y si lo tienen largo o corto es igual para ellos.

"Por una parte es bueno porque antes no te dejaban entrar si venías con el cabello muy largo, mis hermanos mayores decían que los mandaban a cortárselo o los regresaban a su casa, ahora se podrán olvidar de esto y los estudiantes podremos pasar a los salones, lo del color es algo "equis" pues no a todos les gustan esas modas" David Gomez, alumno.





Los alumnos aseguran que son los padres quienes no les permiten llegar a la escuela con tintes o con el cabello largo





Sobre este tema, una de las estudiantes afirmó que deberían preocuparse más por la educación y no tanto por el estilo ya que afirma que a esta edad todos son regidos por sus papás y sea cual sea la regla serán los padres los que decidan, sin embargo, en lo que ellos (los padres de familia) no pueden intervenir es en el nivel de educación.

“Todos estamos en la edad que hacemos caso a lo que nos dicen nuestros padres, aunque nos pongan la regla de que podemos venir con tatuajes si no tenemos permiso de tatuarnos no importará, ahora lo que se debe de preocupar la escuela es en que se impartan bien las clases y que los maestros sepan que ya no son clases digitales, que estamos en presencial y que muchos buscamos sobresalir” Aranza Molina, estudiante, finalizó.