En Chiapas se espera ingresen más de 1 millón de alumnos al cliclo escolar 2022-2023

La Secretaría de Educación (SE) informa que en el ciclo escolar 2021 - 2022 que está concluyendo egresarán en todos los niveles educativos un millón 883 mil 796 alumnos, y para el siguiente, 2022 - 2023, será un número similar, el número de ingreso a los primeros grados será en función de la capacidad instalada en inicial, preescolar, primaria, secundaria, profesional medio, bachillerato, normal, universitario y tecnológico.

No revela el número de nuevo ingresos a los primeros grados de cada nivel, no obstante, insiste que será en razón de la capacidad de cada plantel, esto es, si en una escuela egresan 35 alumnos o 70 alumnos, ese es el número que se recibirá al primer grado porque esa es la capacidad instalada, no se recibirá más de lo que no se podrá dar cobertura.





Cada escuela en cada nivel educativo ha realizado desde febrero una preinscripción para que al final del ciclo escolar tengamos una proyección de lo que se estará en disponibilidad de aceptar, en el caso de las escuelas normales habrá nuevo ingreso y depende de la capacidad de cada una de las instituciones públicas de educación superior.





La secretaría de educación espera que la cantidad de alumnos de nuevo ingreso sea similar a la de egresados





En la actualidad en educación inicial se encuentran inscritos 32 mil 580 alumnos, por lo tanto, es el promedio que deberán haber para el siguiente de acuerdo con los que van a egresar en todos los planteles, en educación especial no podrán haber más de los actuales 22 mil 898 alumnos, en preescolar un promedio de 293 mil 187 alumnos, poco más o menos, en razón de la capacidad instalada actualmente.

En primaria, reporta que existen 793 mil 330 alumnos, y esa es la cifra que podrá atenderse entre todas las escuelas para el ciclo escolar venidero, no podrá superarse mucho esa cifra, en secundaria igual, ahora están concluyendo 306 mil 918, y no se podrá rebasar mucho esa cifra en caso de que sea mayor a las preinscripciones de febrero pasado.





En formación para el trabajo, suman 66 mil 085, y es el promedio de lo que se podrá atender para el siguiente ciclo escolar en razón de los que van a concluir estudios en ese nivel, en el nivel profesional medio se tienen 7 mil 648 y es el promedio que deberá haber en el siguiente para el siguiente ciclo escolar de acuerdo con los que van a egresar.

En bachillerato 236 mil 118, en normal licenciatura 4 mil 854, en universitario y tecnológico 131 mil 177, cifras que no se podrán superar en mucho si es que pidiera superarse a las preinscripciones, los nuevos ingresos serán con base en la capacidad que se puede atender.