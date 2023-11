Cooperativas de transporte se disputan la carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal

Tuxtla Gutiérrez.- Sociedades cooperativas del transporte público de pasajeros se encuentran en medio de una disputa por el control de la carretera federal libre de peaje que conecta a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas, generando preocupaciones de posibles enfrentamientos. Ante esta situación, solicitan la mediación de la Secretaría General de Gobierno para resolver el conflicto de manera pacífica.

Gilberto José Hernández Pérez, apoderado legal de la Sociedad Cooperativa Últimos de la Frontera, señaló que su grupo inició operaciones en 2010, brindando servicios de transporte en vagonetas entre ambas ciudades. Sin embargo, enfrentan oposición de la sociedad cooperativa de taxis de Nachig, liderada por Mariano de la Cruz Pérez y Antonio Gómez López.

En una entrevista, Hernández Pérez argumentó que la carretera federal no tiene dueño y todos tienen derecho al trabajo. Afirmó que no se trata de una invasión de rutas, ya que ninguno es propietario de la vía de comunicación. Subrayó que la disputa no debe derivar en conflictos, ya que todos tienen derecho al tránsito libre.













"Hay que llegar a un acuerdo. No estamos a favor de la violencia; estamos en contra de la violencia. Queremos paz social. Esperamos que el gobierno del estado tome cartas en el asunto. No queremos llegar al enfrentamiento", expresó Hernández Pérez.

Destacó que ambas cooperativas trabajan por necesidad y abogó por la fraternidad entre los grupos. Subrayó que esperan que el gobierno estatal intervenga y resuelva la situación para evitar enfrentamientos en la carretera.

Hernández Pérez también enfatizó que su cooperativa no discrimina a nadie y busca llegar a un entendimiento. Mencionó que ofrecen tarifas más bajas que los taxistas, con precios variables según la distancia y ubicación de las comunidades, buscando apoyar a los comerciantes y mantener la paz social en la región.

