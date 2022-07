¡En crisis! Escuela Militarizada sin plantel y con adeudo a maestros

La presidenta de la Comité de Educación de la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada de Berriozábal, Siria Gómez Rodríguez, informó que a pesar de las gestorías realizadas a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, la institución sigue sin recibir respuestas para la construcción de su infraestructura física educativa y la deuda al personal asciende aproximadamente a 3.5 millones de pesos, han egresado cinco generaciones, está por egresar la sexta y 200 chicos están preinscritos con deseos de ingresar a primer grado.

"Hemos recabado más de 29 mil 300 firmas de apoyo de la ciudadanía para solicitar la construcción de nuestras instalaciones, estamos en espera de respuesta positiva, no deseamos hacer una marcha caminando desde Berriozábal hasta la Ciudad de México, donde haríamos una huelga de hambre, queremos que la Secretaría de Educación desista en querer desaparecer a la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada y cambiarla de sede, destacó.





En entrevista, dijo no entender porque se le ponen tantas trabas para la construcción de los espacios educativos que se demandan, en el sureste es la única institución que ha sido modelo, que ha salido adelante, lamentamos que nos la quieran quitar en Chiapas para convertirla en una Escuela Preparatoria Bivalente, desde su creación se autorizaron muchos millones de pesos, se habla de 85 millones de pesos, otros documentos mencionan 200 millones de pesos, el subsecretario Pablo Velázquez, nos informó que se trataba de días para autorizar la construcción.





La presidenta de la Comité de Educación de la escuela Preparatoria Mixta Militarizada de Berriozábal, informó la institución sigue sin respuestas para la construcción de su infraestructura física educativa / Foto: Escuela Preparatoria





"No entendemos porque el afán del Director de Educación Media Superior, Rafael Ovilla Álvarez, de cambiar nombre, sede o desaparecerla, pasarla de militarizada a las instalaciones prestadas de la Escuela Preparatoria Número 6 en Tuxtla Gutiérrez, instalaciones prestadas tenemos ahora con la Escuela Telesecundaria 088 en las tardes en Berriozábal de 2 de la tarde a 7 de la noche, mientras que en las mañanas los chicos reciben clases de 7 de la mañana a 13 horas en otra sede alterna, en las galeras del mercado, el acuerdo de creación sigue vigente", explicó.

Se trata de jóvenes que salen bien de una secundaria y lo que quieren es incursionar en este tipo de educación con un modelo único y especial, los forma en carácter, disciplina y valores, la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada se fundó en el gobierno de Manuel Velasco Coello, inició clases con internado y alimentación de lunes a viernes en el 2015 en las instalaciones de lo que fue el aeropuerto Llano San Juan en Ocozocoautla, ahora sede del Campus Chiapas de la Escuela Nacional de Protección Civil, narró.





La deuda al personal asciende aproximadamente a 3.5 millones de pesos / Foto: Escuela Preparatoria





Gómez Rodríguez comentó que cuando deja de haber recursos y se empieza a generar deuda por falta de pago de la alimentación y mantenimiento del internado, nos piden las instalaciones con el argumento de que ya no es posible mantenerla, se logra un convenio y el préstamo de las instalaciones de la Universidad Privada del Sur de México, durante un año, y en el 2018 y 2019 se tiene el respaldo del presidente municipal de Berriozábal, hoy diputado Federal Joaquín Zebadúa Alba, y se conviene el apoyo con la Escuela Telesecundaria 088 de Berriozábal, para prestar las instalaciones.

"Se comienza a carecer de los pagos al personal a partir del 2020, no hay intervención del Congreso del Estado, ni de la Comisión de Educación y Cultura, seguiremos luchando que no nos la quiten la escuela, ni que se la lleven de Berriozábal, la enseñanza en horario mixto y discontinuo, con grandes complicaciones para 313 alumnos, está por egresar la sexta generación en el ciclo escolar 2021-2022, los documentos son reales y legales, ex alumnos ya han alcanzado licenciatura y maestría, un total de 50 egresados han llegado a colegios de la Fuerza Aérea, Defensa Nacional y Aeronáutica Civil", puntualizó.