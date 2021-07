En el Congreso del Estado se han registrado varios decesos por Covid 19

Al menos cinco personas trabajadoras del Congreso del Estado han perdido la vida por la pandemia del Covid 19, aunque actualmente no hay acceso para pueblo, solo para quienes laboran en esa institución, ya se han registrado casos positivos, entre ellos una diputada local de Morena, es por ellos que se han reforzado medidas como reducir la presencia del personal y la permanencia de un filtro para sanitizar a todos los que ingresan además de la aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura.

Cabe mencionar que no todos los días llega el personal, la mayor actividad se registra los días de sesión del pleno o en la sesiones de Comisión Permanente, el personal sindicalizado ha tenido más privilegios, quienes no lo son han tenido que hacer más presencia, algunos diputados y diputadas no laboran de manera presencial en sus oficinas.









Hombres y mujeres que padecen enfermedades crónicas no están laborando presencialmente, la mayoría de las comisiones legislativas sostienen reuniones virtuales, así ha sesionado el pleno en algún momento, para el 3 agosto está nuevamente convocado a periodo extraordinario con todas las medidas sanitarias.

En las dependencias estatales han habido casos, principalmente en las que se ubican en la Torre Chiapas, dónde al ingresar se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial, mientras que para el ingreso al estacionamiento para vehículos existe un mayor control, a veces las unidades tienen que esperar más tiempo para acceder pero son medidas propias para la seguridad de la salud.

El personal que resulta positivo recibe atención domiciliaria, las brigadas están permanentes, la evaluación del impacto de la medicación y el comportamiento de la enfermedad, en las instituciones públicas el personal no asiste todos los días, dos o tres días a la semana como medida preventiva.