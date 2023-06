En el olvido: Transporte público no cuenta con unidades aptas para adultos mayores

El transporte público urbano en Chiapas con 27 mil concesiones aproximadamente no cuenta con asientos especiales para las personas adultas mayores, ni personas con dispacaidad, no lo contempla la Ley de Movilidad y Transporte del 2020, ni su Reglamento del 2021, por lo que solamente por acuerdo entre instituciones públicas y concesionarios se aplica un descuentos del 50 por ciento en el costo del pasaje.

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas no ha aplicado sanciones en contra de unidades del transporte público que no dispone de asientos especiales para personas adultas mayores o con discapacidad, debido a que no está contemplado de la Ley de la materia.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El presidente de la Alianza del Autotransporte, Mario Alberto Bustamante Mendoza, refiere que no hay unidades del transporte público con asientos especiales para personas adultas mayores, ni personas con dispacaidad, aunque valdría la pena adaptar rampas especiales para sillas de ruedas para las personas con dispacaidad.

Dijo que en Chiapas las únicas unidades del transporte público con rampas especiales mecánicas para el acceso de silla de ruedas para personas con discapacidad fue el Conejobús que funcionó en Tuxtla Gutiérrez del 2010 al 2020, antes y después de esos años no han habido unidades adaptadas para este tipo de personas.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En el capítulo VII de la Ley de Movilidad y Transporte, de los vehículos para el servicio público de transporte, no establece que la unidad debe tener asientos especiales para personas adultas mayores, ni para personas con discapacidad.

Solo explica que en la modalidad de pasajeros tipo colectivo debe ser un vehículo para 16 plazas y deberá tener una vida útil de no mayor a 10 años, tipo colectivo de más de 16 plazas deberán tener una vida útil no mayor a 10 años, tipo taxi deberán tener una vida útil no mayor a 7 años, y garantizar la seguridad de usuarios.

La delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, indica que las unidades del transporte público federal tampoco tienen asientos especiales para personas con discapacidad y personas adultas mayores, no lo contempla a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales y Servicios Auxiliares.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con la SCT en Chiapas, para las personas de la tercera edad y personas con dispacaidad se aplica descuentos del 50 por ciento, y en periodos vacacionales el 25 por ciento a maestros y estudiantes.

Quienes sean siendo usuarios del transporte público urbano y federal sean víctimas de maltrato por parte de los operadores, deberán denunciarlo al 911 para que las instituciones que correspondan apliquen las sanciones de acuerdo con la gravedad del delito.

