Proponen reconocer en la Constitución de Chiapas al grupo indígena acateko

La Vicepresidenta del Congreso del Estado, Cecilia López Sánchez, propuso al pleno de la LXVIII Legislatura, reconocer en la Constitución Política del Estado de Chiapas, al grupo indígena acateko, que llegó al estado hace más de 40 años procedentes de Guatemala.

Sigue siendo Chiapas un estado pluricultural y plurietnico, doce lenguas son recibidas pero falta reconocer otras que se han asentado en Chiapas, se trata los grupos atacekos que en el censo del INEGI del 2020 reconoce a dos mil, pero en realidad es que están en varios municipios y estamos hablando de más o menos 8 mil hablantes, añadió en entrevista.





En el municipio de La Trinitaria existentes las localidades La Gloria y San Francisco donde han estado asentados desde hace aproximadamente 40 años pero no han sido reconocidos, no se han reconocido porque estaban en un dilema si regresaban o no a su país de origen en Centroamérica, expuso López Sánchez.





Indicó que han buscado el reconocimiento, ya lo hemos planteado, debe ser reconocido en la Constitución Política del Estado de Chiapas, creo que es un derecho, son chiapanecos y tienen ya su identidad, de entrada necesitan su reconocimiento, todos los programas lo han estado recibiendo.

Añadió que de las doce lenguas maternas que se hablan en Chiapas, los mayas son de origen centroamericano, lo que posteriormente se incorporaron como los chujes, canjobal y cakchiquel, fueron los que se incorporaron desde este movimiento migratorio, y vamos a impulsar el reconocimiento de los acatekos.