En las primera horas, lluvias en Tuxtla provoca accidente

Se han registrado los primeros incidentes en Tuxtla Gutiérrez que ha puesto a trabajar a la autoridad y a los equipos de emergencia, en tan solo unas horas ya hay sucesos realizados por los estragos de esta lluvia mañanera; un automóvil estancado que genera tráfico y caos, espectaculares a punto de acérese y hasta un hombre que no pudo esperar para salir de su domicilio en bicicleta y terminó resbalándose por el pavimento cayendo de su vehículo de transporte y quedando con lesiones en plena vía pública.

Una camioneta color gris dejó de funcionar debido a que el agua tocó el motor, sin embargo, al ser un automóvil automático no pudo detener la marcha por lo cual se generó caos a la altura de la calzada el sumidero; en donde la conductora no tuvo otra que moverse hacia el muro de contención para frenar la marcha y así estampar su unidad cayendo en una zona lodosa pero no impactando contra otro automóvil de los que se encontraban ahí en la zona.





Los encargados del orden y los paramédicos exhortan a los ciudadanos a manejar con precaución en esta mañana / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





De igual forma, a la altura del libramiento norte por él asta bandera, un espectacular se encuentra colgando de sí mismo, a pocos vientos de que salga volando y es que debido a las primeras lluvias de esta mañana se logró desprender de su sitio; el caos en esta ocasión trasciende por los automóviles que manejan en esta vía y es que con un poco mala de fortuna podría caerle encima a uno de ellos y provocarles más daños de los que ya están teniendo debido a los encharcamientos; las autoridades recibieron el reporte pero aún no asisten a retirarlo.





Puedes leer también: Día lluvioso en Tuxtla, las vías se encuentran con tráfico lento





Para acabar este frenesí de casos matutinos, el último se llevó a la altura de la Torre Chiapas en donde un sujeto que maniobraba un vehículo de dos ruedas sin motor, no pudo esperar a que esta llovizna se calmara y salió así; al no poder maniobrar quizá por el asfalto mojado terminó por resbalarse y caerse de su unidad terminando en el pavimento con diversas lesiones provocadas por la caída; el sujeto fue atendido en el lugar por paramédicos que arribaron a asistirlo.





De igual forma, a la altura del libramiento norte por él asta bandera, un espectacular se encuentra colgando de sí mismo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Los encargados del orden y los paramédicos exhortan a los ciudadanos a manejar con precaución en esta mañana, pues es la primera en mucho tiempo que amanece con lluvia en la capital chiapaneca.