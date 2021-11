En marcha nuevo concesionamiento al transporte público en Chiapas: Saúl Martínez

El secretario General del Sindicato de Transporte Público Fidel Velázquez adherido a la CTM, Saúl Martínez Martínez, informó que el concesionamiento en marcha será un proceso largo pero ahora con certeza y orden, el crecimiento demográfico se ha dado de manera acelerada y con ello la escasez de vehículos para servir a la sociedad, ahora con deficiencia porque han entrado carros piratas, unidades circulando fuera de orden y se han tolerado por esa demasía de necesidades en torno a la sociedad.

Abundó que la Secretaría de Movilidad y Transporte está atendiendo las peticiones de la sociedad y los transportistas, y en ese sentido, ya es tiempo que se brinde atención en su justa dimensión al sector, seguramente antes de que concluya este año se estarían entregando concesiones para taxistas en primer orden.





Dijo Saúl Martínez que ya se hizo hace siete meses la entrega de más de 300 concesiones para camiones de volteo en sindicatos adheridos a Fidel Velázquez en el municipio de Palenque y ese fue el parteaguas para poder dar certeza a todos los concesionados, hace un mes se anunció la entrega próxima de concesiones en todas las modalidades.

Hoy en día ya podemos estar seguros que continuamente vamos a tener en el sector transporte un ordenamiento integral en todos los sentidos y en todas las modalidades para todos los transportistas, se van a retirar los carros piratas que estuvieron dando servicio, seguramente en los próximos días ya serán los transportistas concesionados quienes proporcionarán ese servicio a la sociedad, añadió.

Sostuvo que en todas las modalidades del transporte público existen unidades piratas prestando servicios por la necesidades de darle servicio a la sociedad, se van a retirar o las van a retirar, se está anunciando un movimiento muy drástico para toda aquella persona que ande prestando un servicio no autorizado, el auto se les va a retener, ya no se les va a entregar y los dueños van a ser consignados ante las autoridades, es un delito grave y hay que abstenerse.

Serán retirar las unidades piratas y consignadas al ser un delito grave: Saúl Martínez/ Foto: Cortesía

No se tiene un número preciso de las concesiones que se necesitan para atender los reclamos de servicio de calidad que demanda la sociedad, será la Secretaría de Movilidad y Transporte la que brinde certeza a cada modalidad, será el número que se necesiten en cada rubro los que se deberán entregar, es la única institución que irá planteando las propuestas de soluciones, a la par de ello vendrán las inversiones para la sustitución de unidades, subrayó.

Los que reciban una concesión tendrán que adquirir unidades nuevas, de otra forma no tendrán porque estar prestando el servicio que ahora adolece para la comodidad, lamentablemente andan circulando chatarras, incluso con concesionados, muchos de los que traen autos nuevos son los piratas, el cambio tiene que ser rotundo, el sector organizado tiene que dar muestras de cambio y no se debe permitir el ingreso de otros servicios que han intentado penetrar en Chiapas y que no se va a permitir, advirtió el dirigente.

Por ahora este nuevo concesionamiento e inversión no se está moviendo a la par de una nueva tarifa, no hay indicaciones de que se incremente, todos estamos lastimados económicamente por la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), si la hubiera tendría que ser muy módica en las modalidades con las propuestas de la Secretaría de Movilidad y Transporte, puntualizó Saúl Martínez.